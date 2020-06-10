Michael Jordan, 200 kiloluk balık yakaladı!

Chicago Bulls efsanesi ve Charlotte Hornets'in sahibi Michael Jordan, Kuzey Carolina'daki Big Rock Blue merlin balıkçılık turnuvasında, 200 kiloluk bir merlin yakaladı.
Jordan, "Catch 23" isimli teknesinde mürettebatı ile birlikte, Morehead City'deki ödüllü balıkla kıyıya çıkarken bir videoda görüldü.
NBA'in 31 Temmuz'da yeniden başlaması fakat Hornets'ın 2019-20 sezonundan elenmiş olması, Jordan'a balık tutmak için daha fazla zaman tanıyor: "Morehead City'ye bir süredir dönmüyordum. Wilmington'dan sadece 160 km kadar uzakta ve geri dönebilmek benim için her zaman harika. Geri döndüğüm için mutluyum. Beni davet ettiğiniz için teşekkürler. Bu benim eve dönmem için bir şanstı. Her fırsatta, evime geri dönmeyi seviyorum."