Michael Jordan, 200 kiloluk balık yakaladı!

Chicago Bulls efsanesi ve Charlotte Hornets'in sahibi Michael Jordan, Kuzey Carolina'daki Big Rock Blue merlin balıkçılık turnuvasında, 200 kiloluk bir merlin yakaladı.Jordan, "Catch 23" isimli teknesinde mürettebatı ile birlikte, Morehead City'deki ödüllü balıkla kıyıya çıkarken bir videoda görüldü.NBA'in 31 Temmuz'da yeniden başlaması fakat Hornets'ın 2019-20 sezonundan elenmiş olması, Jordan'a balık tutmak için daha fazla zaman tanıyor: