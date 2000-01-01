Michael Jordan, 100 milyon dolarlık bir teklifi reddetmiş!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın menajeri David Falk, Jordan'ın bir seferinde yalnızca iki saatlik bir TV görünümü için gelen 100 milyon dolarlık teklifi geri çevirdiğini açıkladı.



WFAN'ın Boomer ve Gio radyo programında konuk olan MJ'in menajeri Falk, Jordan'ın bir zamanlar hayır dediği, 100.000.000 dolarlık bir ödeme sağlayacak iki saatlik bir TV görünümü hikayesini paylaştı.



"Ona üç yıl önce 100 milyon dolarlık bir anlaşma götürmüştüm. Tek yapması gereken, ismini ve cismini vermek dışında, anlaşmayı duyurmak için iki saatlik bir görünüm yapmaktı, ve bunu geri çevirmişti. Tanrı onu korusun. O kadar başarılı biri ki, bu durum ona istediğini yapıp, istemediğini yapmama fırsatı veriyor. Buna gerçekten hayranım. Katılmak istediği şeylerde çok ama çok seçici."



Şu anda muazzam servetini biriktirmeden önce bile Jordan'ın hangi markalarla ortak olacağına dair son derece seçici olduğu biliniyor. MJ, imajını yıllar boyunca büyük zamanlı şirketlere ödünç vermiş, ancak imajına uymayan pek çok anlaşma fırsatını da reddetmişti.



Çok sayıda yatırımının yanı sıra Jordan, Jordan Markası ile telif ücretlerinden yılda yaklaşık aynı miktarda para kazanıyor.



