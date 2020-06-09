Michael Frey'in düşme korkusu

İsviçreli golcü için Fenerbahçe macerası tam bir hayal kırıklığıydı.Kendisi kötü bir performans sergilerken, şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Sarı-Lacivertliler ligden düşme tehlikesi yaşadı.25 yaşındaki forvet bu sezon kiralandığı Almanya 2. Lig ekibi Nürnberg'de de aynı kabusu yaşıyor. Nürnberg sezona 1. Lig hedefiyle çıksa da düşme tehlikesini yakından hissediyor.