Michael Frey'in düşme korkusu

Geçen sezonun en çok tartışma yaratan transferlerinden biri Frey oldu. İsviçreli için Fenerbahçe macerası kâbus gibi geçti.

Michael Frey'in düşme korkusu
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09 Haziran 2020 11:57
İsviçreli golcü için Fenerbahçe macerası tam bir hayal kırıklığıydı.

Kendisi kötü bir performans sergilerken, şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Sarı-Lacivertliler ligden düşme tehlikesi yaşadı. 

25 yaşındaki forvet bu sezon kiralandığı Almanya 2. Lig ekibi Nürnberg'de de aynı kabusu yaşıyor. Nürnberg sezona 1. Lig hedefiyle çıksa da düşme tehlikesini yakından hissediyor.

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