Michael Frey'in düşme korkusu

İsviçreli golcü için Fenerbahçe macerası tam bir hayal kırıklığıydı.
Kendisi kötü bir performans sergilerken, şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Sarı-Lacivertliler ligden düşme tehlikesi yaşadı.
25 yaşındaki forvet bu sezon kiralandığı Almanya 2. Lig ekibi Nürnberg'de de aynı kabusu yaşıyor. Nürnberg sezona 1. Lig hedefiyle çıksa da düşme tehlikesini yakından hissediyor.
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Kendisi kötü bir performans sergilerken, şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Sarı-Lacivertliler ligden düşme tehlikesi yaşadı.
25 yaşındaki forvet bu sezon kiralandığı Almanya 2. Lig ekibi Nürnberg'de de aynı kabusu yaşıyor. Nürnberg sezona 1. Lig hedefiyle çıksa da düşme tehlikesini yakından hissediyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın