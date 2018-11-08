Michael Frey'den Valbuena'ya teşekkür!

golcüsüAnderlecht'i 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu."Bugün iyi olan tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum. Valbuena, çok iyi bir pozisyon hazırladı ve bana dokunmak kaldı, sanırım Valbuena'ya teşekkür etmeliyim""Çok iyi bir performans sergileyip, iyi bir karakter ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bu birlikteliği devam ettirip, Alanyaspor maçını da kazanmamız gerekiyor. Ben her antrenmanda ve her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim, umarım elimden geldiğince katkı yapmaya devam ederim"Statta hayatını kaybeden taraftarımız Koray Şener için çok özel bir atmosfer vardı. Biz de bu atmosferi sahada çok iyi bir şekilde hissettik. Golden sonra da onun oturduğu yeri işaret ettik. Bu üç puan Koray Şener içindi ve onun için savaşmaya devam edeceğiz