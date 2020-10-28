Michael Frey koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'nin Belçika'da Waasland-Beveren takımına kiraladığı Michael Frey'in koronavirüs testi çıktı.



Belçika kulübü, 17 oyuncunun testinin pozitif çıktığını duyururken, bunlardan birinin de Frey olduğu belirtildi. İsviçre basınına konuşan Frey, asemptomatik olduğunu ve iyi hissettiğini belirtti.



Kiralık transferi için de konuşan 26 yaşındaki oyuncu, "Waasland-Beveren'in benim için doğru ligde, doğru kulüp olduğuna karar verdim. Antwerp çok güzel bir şehir, kız arkadaşım da burayı çok sevdi." ifadelerini kullandı.



Belçika'da 2 maçta forma giyen Frey, 135 dakikada 2 kez ağları sarstı.



