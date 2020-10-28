Michael Frey koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'den kiralık olarak Belçika'da Waasland-Beveren forması giyen Michael Frey'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Michael Frey koronavirüse yakalandı
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28 Ekim 2020 17:55
Fenerbahçe'nin Belçika'da Waasland-Beveren takımına kiraladığı Michael Frey'in koronavirüs testi çıktı.

Belçika kulübü, 17 oyuncunun testinin pozitif çıktığını duyururken, bunlardan birinin de Frey olduğu belirtildi. İsviçre basınına konuşan Frey, asemptomatik olduğunu ve iyi hissettiğini belirtti.

Kiralık transferi için de konuşan 26 yaşındaki oyuncu, "Waasland-Beveren'in benim için doğru ligde, doğru kulüp olduğuna karar verdim. Antwerp çok güzel bir şehir, kız arkadaşım da burayı çok sevdi." ifadelerini kullandı.

Belçika'da 2 maçta forma giyen Frey, 135 dakikada 2 kez ağları sarstı.



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