Fenerbahçe, Belçika deplasmanında Anderlecht'e karşı zorlu bir 3 puan mücadelesine çıktı.Sarı-lacivertliler Bakkali'nin golleri ile 2-0 geriye düşmesine karşılık Michael Frey ve Hasan Ali Kaldırım'ın golleri ile geri dönüşü gerçekleştirdi.Geri dönüşün kahramanlarından Hasan Ali, Anderlecht savunmasında 4 futbolcu arasında ince bilek hareketleriyle jeneriklik bir gole imza attı. Sosyal medyada da Hasan Ali'nin jeneriklik golü için "Hasansio" yorumları yapılıp, Brezilyalı yıldızlara atıfta bulunuldu.Milli sol bek bu sezon ilk kez golle buluşurken, kariyerinde ilk defa bir Avrupa kupası maçında gol attı. Temsilcimizi ateşleyen golü atan Michael Frey de Anderlecht deplasmanında ilkleri yaşadı. 24 yaşındaki genç santrfor, savunmanın büyük hata sını affetmeyip Anderlecht ağlarını havalandırdı.Sezon başından beri yoğun bir şekilde eleştirilen İsviçreli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti. Frey ayrıca Hasan Ali'nin golünde de asisti yapan isim olarak maça damgasını vurdu.