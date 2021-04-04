Michael Frey gollerine devam ediyor

Fenerbahçe'nin sezon başı Waasland'a kiraladığı Michael Frey, gollerine devam ediyor. Frey takımı açısından hayati öneme sahip maçta 2-0'lık galibiyetin mimarlarından oldu ve attığı golle toplamda 11. golüne ulaştı.

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Michael Frey gollerine devam ediyor
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04 Nisan 2021 10:59
Michael Frey
Michael Frey
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin 2018/2019 sezonu başında kadrosuna kattığı ancak bir türlü faydalanamadığı Michael Frey, belçika Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Waasland'daki gollerine devam ediyor. Frey, son sırada yer alan takımının ligin üst basamaklarındaki Oostende'yi deplasmanda 2-0 yendiği mücadelede takımının ikinci golünü kaydetti.

İsviçreli oyuncu bu golle sezon başından bu yana toplamda 11. golünü atmış oldu. Frey sezon sonu Fenerbahçe'ye geri dönecek. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitiyor.



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