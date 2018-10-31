Michael Frey: 'Galatasaray'ı yenmek istiyoruz'

Frey, Anderlecht maçında sadece gol ve asistiyle değil, genel mücadelesiyle de alkış almıştı. Tecrübeli futbolcu, rakip kaleye 3 şut çekerken 3'ünde de isabet sağladı. Ayrıca 3 kilit pas veren İsviçreli, girdiği 10 ikili mücadelenin de tamamını kazanıp fizik gücünü gösterdi

Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde her ne kadar eleştirilse de mücadelesi ve golleriyle dikkat çekmeyen başlayan Frey, Galatasaray derbisini kazanmak istediklerini söyledi.İsviçreli futbolcu, "" diye konuştu.