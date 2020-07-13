Michael Frey, Fenerbahçe'ye döndü

Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey kalıcı olamadı. Alman kulübü, İsviçreli oyuncuyla yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Michael Frey, Fenerbahçe'ye döndü
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13 Temmuz 2020 18:01
Nürnberg, Fenerbahçe'den kiraladıkları Michael Frey'in bonservisini almadı ve 6 oyuncuyla birlikte İsviçreli futbolcuya da veda etti.

Bundesliga 2'de sezonu 16. sırada tamamlayan ve playout maçında son dakikada attığı golle ligde kalan Nürnberg, Frey'in 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Nürnberg, yollarını ayırdığı bazı oyuncularla görüşmelerini sürdürdüğünü de belirtirken, Alman basını Frey'in satın alınmayacağı bilgisini paylaştı.

Michael Frey, son dönemde 11'deki yerini kaybettiği Nürnberg'de 32 maçta 2380 dakika oynadı ve 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

25 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

COMOLLI, TOULOUSE'A GÖTÜRME PEŞİNDE

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, forvet oyuncusunu Toulouse'ye getirmek istiyor.

Fransa'da Toulouse takımının futbol aklı olarak görev verilen Comolli, Fenerbahçe'ye de getirdiği İsviçreli Frey'i Fransa'ya da götürmek istiyor.





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