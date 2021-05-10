Michael Frey: "Çok üzgünüm"

Fenerbahçe'den gittiği Belçika'da takımının küme düşmesini engelleyemeyen Michael Frey mesaj yolladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Michael Frey: 'Çok üzgünüm'
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10 Mayıs 2021 19:41
Fenerbahçe'den kiralık olarak Belçika'da Waasland Beveren'de sezonu geçiren ve küme düşen Michael Frey, çok üzgün olduğunu söyledi.

İsviçre basınında duygularını paylaşan Frey, "Waasland-Beveren ile küme düştüğümüz için çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Sonuna kadar inandık ancak olmadı." dedi.

ANDERLECHT VE GENK PEŞİNDE

Bu sezon 31 maçta 17 gol ve 4 asistlik performans sergileyen İsviçreli golcü, Anderlecht ve Genk'i peşine taktı. Belçika basını, ülkenin iki dev kulübünün 26 yaşındaki oyuncunun peşinde olduğunu yazdı.

Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki forveti 2018'de 2.65 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.



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