Michael Frey, Belçika'da alev aldı!

Fenerbahçe'nin Royal Antwerp'e gönderdiği Michael Frey, Belçika'da gollerini sıralamaya devam ediyor. Sarı-Lacivertlilerin sezon başında 2 milyon euro karşılığında gönderdiği Michael Frey, son olarak Mechelen ağlarını da sarstı ve bu sezonki gol sayısını 19'a çıkardı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Michael Frey, Belçika'da alev aldı!
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21 Şubat 2022 13:04
Michael Frey
Michael Frey
Fenerbahçe'de Michael Frey pişmanlığı her geçen gün artıyor. Sarı-Lacivertlilerde performansı sürekli eleştiri konusu olan ve sezon başında Royal Antwerp'e satılan Michael Frey, Belçika Ligi'ni sallamaya devam ediyor.

MICHAEL FREY 19. GOLÜNÜ ATTI

Royal Antwerp'in sahasında Mechelen'e 2-1 yenildiği maçta ev sahibi ekibin tek golünü atan Michael Frey, bu sezonki gol sayısını 19'a çıkardı. Takımının sahadan puansız ayrılmasını önleyemeyen Michael Frey, 27 maçta attığı 19 golün yanı sıra 3 de asist yaptı.

PİYASA DEĞERİNİ 3 KATTAN FAZLA ARTIRDI

Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan 27 yaşındaki İsviçreli golcü 5 gol, 1 asistlik istatistik yakalamıştı. Frey son 1,5 yılda ederini 3 kattan fazla artırarak piyasa değerini 4,5 milyon euroya kadar yükseltti. 

 

 

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