Michael Frey: '3 kupaya da talibiz'

Fenerbahçe'nin İsviçreli oyuncusu Michael Frey basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve 3 kulvarda da şampiyonluk istediklerini söyledi. İşte açıklamalarÇok çalışıyoruz, ligin başına göre iyi durumdayız. Türkiye'nin en iyi takımı olmak için savaşıyoruz. Erzurumspor'a saygım var ama transfer haberlerini ben de medyadan gördüm, haberler öncesi onlarla ilgili bir şey duymamıştımAramızda iyi bir arkadaşlık var. Tüm oyuncular takım için çalışıyor birbirlerine yardımcı olmak için mücadele ediyorlar. Forvet olarak gol atmak önemli benim için ama önceliğim Fenerbahçe'nin kazanması, zamanla goller de gelecektir. Takımın performansı iyiye gidiyor, seviyemiz bu değil. Daha iyi olmak istiyoruz. Bu takımda herkesten fazla çalışıyorum, bunu da görüyorlar. Cocu'dan çok şey öğreniyorum. 3 kulvarda şampiyonluk istiyoruz, UEFA Kupası'nı da almak istiyoruz""Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyor musun?" sorusuna ise, "Tabii ki inanıyorum, yüzde 100" yanıtını verdi