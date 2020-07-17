Michael Essien: 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez'

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları sonrasında futbol dünyasından da tepki sesleri yükselmeye başlarken, dünyaca ünlü yıldızın paylaşımı ses getirdi.Kariyerinde Lyon, Chelsea, Real Madrid ve Milan gibi büyük takımlar olan Ganalı yıldız Michael Essien, "" şeklinde bir paylaşım yaparak şehit olan askerleri andı.Son olarak Azerbaycan'da FK Sabail forması giyen ve takımına veda eden 37 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı, Türk kullanıcılar tarafından da gündeme taşındı.Azerbaycan-Ermenistan sınırında geçen haftadan beri ciddi çatışmalar sürerken, şu ana kadar Azerbaycan ordusundan 7 askerin şehit olduğu açıklandı.