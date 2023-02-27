Orlando Magic ve Michael Carter-Williams'ın iki yıllık bir sözleşme üzerine anlaştıkları bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Carter-Williams'ın sözleşmesinin bu sezonun geri kalanını kapsayacağını ve Orlando'nun gelecek sezon için bir takım opsiyonuna sahip olduğunu söyledi.



Carter-Williams, NBA'de en son 2020-21 sezonunda Magic forması giymişti ve 31 maçta 8.8 sayı, 4.5 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakalamıştı.



Magic, Carter-Williams'ı 2022'deki son takas gününde kadroda yer açmak adına serbest bırakmıştı.





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