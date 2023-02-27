Michael Carter-Williams, Magic ile iki yıllığına anlaştı

Orlando Magic ve Michael Carter-Williams'ın iki yıllık bir sözleşme üzerine anlaştıkları bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Michael Carter-Williams, Magic ile iki yıllığına anlaştı
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27 Şubat 2023 11:30
Orlando Magic ve Michael Carter-Williams'ın iki yıllık bir sözleşme üzerine anlaştıkları bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, Carter-Williams'ın sözleşmesinin bu sezonun geri kalanını kapsayacağını ve Orlando'nun gelecek sezon için bir takım opsiyonuna sahip olduğunu söyledi.

Carter-Williams, NBA'de en son 2020-21 sezonunda Magic forması giymişti ve 31 maçta 8.8 sayı, 4.5 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakalamıştı.

Magic, Carter-Williams'ı 2022'deki son takas gününde kadroda yer açmak adına serbest bırakmıştı.

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