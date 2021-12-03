Michael Carrick görevini bıraktı

Manchester United'ın Arsenal'i sahasında 3-2 mağlup ettiği maçın ardından geçici menajer Michael Carrick, görevinden ayrılacağını açıkladı.



Hafta içinde Ralf Rangnick ile anlaşan Manchester United'da Arsenal maçına teknik sorumlu olarak çıkan Michael Carrick maç sonu yaptığı açıklamada, "15 yıllık maceranın sonuna geldik. Buraya futbolcu olarak gelmeden önce bu kadar çok kupa kazanacağımı da bilmiyordum." ifadelerini kullandı. Açıklama ayrıca kulübün resmi internet sitesinde de yapıldı.



Manchester United'da yeni menajer Ralf Rangnick'in 5 Aralık'ta oynanacak Crystal Palace maçında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.





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