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Michael Beasley, koronavirüse yakalandı!

Brooklyn Nets forveti Michael Beasley'nin KOVID-19 pozitif olduğu ve Orlando'daki bubble'ı terk ettiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets forveti Michael Beasley'nin KOVID-19 pozitif olduğu ve Orlando'daki bubble'ı terk ettiği açıklandı.

The Athletic'den Shams Charania'ya göre, Beasley, KOVID-19 için pozitif test sonucu almasıyla ve geleceği belirsiz bir şekilde evine dönüyor.

31 yaşındaki Beasley, birkaç oyuncu NBA'de sezonun devamına katılmak istemediğini belirttiğinde, yedek oyuncu olarak getirilmişti. Kyrie Irving, Kevin Durant ve Nicolas Claxton gibi, çeşitli ameliyatlardan iyileşen adamlara ek olarak Nets, Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan, Taurean Prince ve Wilson Chandler olmadan devam edecek. Bu dört oyuncunun hepsinin de, koronavirüs endişeleri nedeniyle gelmeyi tercih etmedikleri biliniyor.

Beasley'nin bubbleın içine girip girmeyeceğini ve bir noktada Nets'e katılmaya çalışıp çalışmayacağı ise hala belirsizliğini koruyor. Veteran oyuncunun, hala uyuşturucu madde ihlalinden ötürü çekmesi gereken beş maçlık bir uzaklaştırma cezası bulunuyor, bu yüzden LA Clippers'a karşı 9 Ağustos'ta oynanacak maça kadar mevcut olmayacak.


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