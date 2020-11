Michael B. Jordan, Kobe'nin hayatına olan etkisini açıkladı

Dünyaca ünlü aktör Michael B. Jordan, merhum NBA efsanesi Kobe Bryant'ın kendi hayatı üzerindeki etkisinden bahsetti.



Bu yıl, ardı ardına üzücü kayıplar yaşanmıştı. Bunlardan biri Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın, trajik bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesiydi. Yalnızca kendisi değil, 13 yaşındaki kızı Gianna da dahil olmak üzere sekiz kişi daha helikopterde bulunuyordu.



Ardından bir diğer ünlü film yıldızı Chadwick Boseman'ın kaybı gündeme oturmuştu. Boseman, Marvel'ın Black Panther karakterine can vermesinin yanı sıra, kariyerinde birçok başarılı rol canlandırmıştı.



Boseman'a ölümünden dört yıl önce kolon kanseri teşhisi konmuş olsa da, bu bilgi halka sızdırılmamıştı. Ancak vefatı, tıpkı Bryant'ınki gibi tüm dünyada etkisini göstermişti.



33 yaşındaki oyuncu, kahramanları Bryant ve Boseman gibi bir miras ortaya koymak istediğini açıkladı:



"Böyle bir şeyden sonra her zaman kendi ölümlülüğünüze bakarsınız. Bu dünyadaki insanlar üzerinde yarattıkları etkiyi görmek gerçekten inanılmaz. Bana kalırsa onlar, insanları gerçekten değiştirdiler ve hayatlarını yaşama şekillerini gerçekten etkilediler.



Bu adamlar, birilerinin bu hayat oyununa bakışını ve yaklaşımını, onların gerçekten kim olduklarına, yaşadıklarına ve başardıklarına göre değiştirdikleri için, bu sahip olabileceğiniz en büyük onurlardan biridir.



Her ne olursa olsun, her zaman fiziksel bedenimden daha uzun süre dayanacak bir şeyi geride bırakmak istemişimdir. Gerçek etki budur."