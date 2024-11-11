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Micah Ma: "Galibiyet çok önemli"

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'ne odaklandı. Takım kaptanı ABD'li pasör Micah Ma'a, "Gruba galibiyetle başlamanın önemini biliyoruz. İvme ve güven kazanabilmemiz için galibiyet çok önemli" diye konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Micah Ma: 'Galibiyet çok önemli'
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11 Kasım 2024 13:04
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonuna 13 Kasım Çarşamba günü sahasında Fransız temsilcisi Saint Nazaire VB Atlantique maçıyla başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak maçı Polonya'dan Pawel Burkiewicz ile Sırbistan'dan Aleksandar Petrovic hakem ikilisi yönetecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen takım kaptanı ABD'li pasör Micah Ma'a, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamak istediklerini ifade etti.

Karşılaşmaya odaklarını ve akıllarında galibiyetten başka bir sonuç olmadığını vurgulayan Ma'a, şunları kaydetti:

"Bu yıl da CEV Şampiyonlar Ligi'nde olduğumuz için çok heyecanlıyız. Takım olarak her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Gruba galibiyetle başlamanın önemini biliyoruz. İvme ve güven kazanabilmemiz için galibiyet çok önemli. Camia olarak odaklandık. İstediğimizi alacağımıza inanıyoruz ve taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak. Bir sonraki aşamanın, takımın sezonun o bölümünde nasıl oynadığı ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Bence ekip olarak iyi oynuyorsak, sonraki aşamalarda bazı takımları şaşırtabiliriz."

Halkbank, D Grubu'nda Saint Nazaire VB Atlantique ile İtalya'dan Sir Sicoma Monini ve Çekya'dan Jihostroj CESKE ile mücadele edecek.

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