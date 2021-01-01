Miami, Tyler Herro'nun "ünlü" statüsünden ötürü endişeli!

Miami Heat'in, Tyler Herro'nun "ünlü" statüsü hakkında aylardır "endişeli" olduğu bildirildi.



Ekibinin en önemli üyelerinden biri haline gelen Herro, şutörlüğüyle ve genç yaşına rağmen kritik anlardaki özgüveniyle, hayranların ilgi odağı olmayı başarmış bir oyuncu.



Lakin, Herro'nun şöhretinin sahadaki kimliğini neredeyse aşmış olmasının, kendisini etkilemiş olabileceği düşünülüyor.



Five Reasons Sports Network CEO'su Ethan Skolnick ve Heat muhabiri Ira Winderman, "Inside the Paint" podcast'inde bu konuya şu şekilde değindiler.



Winderman'ın ifadeleri şu şekildeydi:



"Tyler Herro ünlü olmayı tercih etti. Oyunun dışında da bir varlığı olsun istedi, ki buna hakkı var. Ama ne var biliyor musun? Diğer oyuncular, bir oyuncunun tam olarak belli bir başarıya ulaşamadan bunları yaptığını gördükleri zaman, kıskançlık duyuyorlar demeyeceğim ama 'Yavaş ol, henüz hiçbir şey yapmış değilsin' gibi bakıyorlar."



Skolnick ise Heat'in bu durumdan endişe duymaya başladığını şu sözlerle açıkladı:



"Nihayetinde ekip de belirli bir düzeyde endişe duymaya başlıyor. Bu bahsettiğim durumda, ekip aylardır endişe duyuyor."



