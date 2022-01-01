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Miami, Oladipo'yu G League'e gönderdi!

Miami Heat'in, Victor Oladipo'yu G League'in Sioux Falls Skyforce ekibine yolladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat'in, Victor Oladipo'yu G League'in Sioux Falls Skyforce ekibine yolladığı bildirildi.

Heat'in bu hamlesinin, Oladipo'nun parkelere dönüşü için devam eden kondisyon çalışmalarının bir parçası olduğu ve Sioux Falls ekibinde forma giymesinin beklenmediği açıklandı.

Oladipo en son geçtiğimiz sezon 8 Nisan tarihinde NBA'de forma giymiş ve bundan kısa bir süre sonra Heat kendisini kadro dışı bırakmıştı.

Oladipo, geçen yıl iki ayrı takasın ardından Heat, Indiana Pacers ve Houston Rockets ekipleriyle toplamda yalnızca 33 maçta forma giyebilmişti.

Miami, geçtiğimiz yaz Oladipo ile tek yıllık, bir veteran minimum sözleşme imzalamıştı ve 29 yaşındaki oyuncunun rehabilitasyonu sonrası maç formuna geri dönmesini hedefliyordu.


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