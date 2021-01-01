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"Miami, Lowry'yi yeni point guardı yapmak istiyor" iddiası

Toronto Raptors point guardı Kyle Lowry'nin gelecek sezon Miami Heat'in ilk beş point guardı olabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors point guardı Kyle Lowry'nin gelecek sezon Miami Heat'in ilk beş point guardı olabileceği iddia edildi.

5 Reasons Sports'tan Ethan Skolnik, kısa süre önce Miami'nin Lowry'yi 2021-22 sezonunda point guardı yapma konusundaki ilgisinin güçlü olduğunu bildirdi:

"Kyle Lowry'ye yönelik ilgileri hala güçlü, o tarafta hiçbir şey değişmedi. Bu yaz döneminde Miami Heat için en olası senaryonun, Kyle Lowry'yi yeni point guardları yapmaları olduğuna inanıyorum."

Lowry, Raptors ekibinin playoffları kaçırmasına rağmen bireysel olarak güçlü bir sezon geçirmiş, 46 maçta 17.2 sayı, 7.3 asist, 5.3 ribaund ve 1.0 top çalma ortalamaları tutturmuştu.


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