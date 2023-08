Miami Heat'in Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ı takas etmek için "en motive" takım olduğu, ancak beğenilmeyen tekliflerini yükseltmeye pek razı olmadıkları iddia edildi.



NBA Today'de konuşan ESPN'den Adrian Wojnarowksi'ye göre Portland ekibi Heat'in mevcut teklif ettiği paketten pek memnun görünmüyor olsa da, 1 Temmuz'daki takas talebinden bu yana Lillard'a resmi teklifte bulunan tek takım olan Heat, anlaşmanın tamamlanması için teklifini artırmaya yanaşmıyor:



"Kesinlikle, Miami bu konuda en motive olan ve belki de piyasadan daha yüksek teklif vermeye yetecek kadar varlığa sahip olan tek takım olarak gözüküyor. Sorun şu ki Portland, Miami'nin teklifine bakıyor, beğenmiyor ve ve daha iyi bir teklifin geleceğini ummaya devam ediyor.



Miami ise mevcut teklifini yükseltmeye razı gözükmüyor. Bu iş bu yüzden bu kadar uzuyor ve uzamaya da devam edebilir.. An itibariyle, bu takımlar arasında Lillard'ın takası ile ilgili pek anlaşmaya varılabilmiş değil."



"HERRO, 3 SEÇİM VE GENÇ OYUNCU"



The Athletic'ten Shams Charania, Heat'in muhtemel teklifini, "3-4 ilk tur draft hakkıyla hazırladığını" söylemişti.



The Oregonian'dan Aaron Fentress'e göre Miami, bu ayın başlarında Lillard için teklif olarak Tyler Herro, üç ilk tur seçimi, biraz nakit para ve genç bir oyuncudan oluşan bir paket sunmuştu.



Sürecin büyük bölümünde, Portland'ın Scoot Henderson, Shaedon Sharpe ve Anfernee Simons'tan oluşan genç çekirdeğine Herro'yu ekleme konusunda "çok istekli olmadığı" için taraflar arasında doğrudan bir anlaşmanın yapılmasının zor olacağı bildirilmişti.



Ancak Bleacher Report'tan Chris Haynes, o zamandan bu yana iki taraf arasında pek bir ilerleme kaydedilmediğini ve Heat ekibinin Trail Blazers'ın genel menajeri Joe Cronin'in fazla müzakere yapmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını açıklamıştı.



PORTLAND 4 DRAFT HAKKI İSTİYOR



Birden fazla takımın bir ilk tur seçimi karşılığında Herro'yu almakla ilgilendiği de söylenenler arasındaydı ve bu sayede, Miami'nin Lillard'ı alması için gerekli draft varlığının temin edilebileceği konuşuluyordu. Yakın zamanda Portland'ın dört adet ilk tur hakkı ve iki kaliteli oyuncudan oluşan bir takas paketi istediği bildirilmişti.



Miami dışında teklif verenlerin eksikliği konusunda Wojanarowski, bunun Lillard'ın tercih ettiği yere gönderilmemekten mutsuz olma ihtimalinden çok, yıldız oyununun kontrat durumuyla alakalı olduğunu söylemişti.



33 yaşındaki Lillard'ın 2024 ve 2025'te sırasıyla 58,5 milyon dolar ve 63,2 milyon dolar kazanacağı mevcut kontratının bitimine hâlâ dört yılı ve 175 milyon dolar alacağı bulunuyor. O noktada Lillard'ın 35 ve 36 yaşlarına girecek olması, Wojnarowski'ye göre bazı takımları korkutmuş durumda.