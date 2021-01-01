"Miami, Kyle Lowry için takas peşinde" iddiası!

Miami Heat'in, Toronto Raptors yıldızı Kyle Lowry için bir takas peşinde olduğu iddia edildi.



HoopsHype'tan Michael Scotto, Raptors'ın Lowry'yi göndermeye karar vermesi durumunda, Heat'in kendisini almak için muhtemel bir takas yapmasının beklendiğini açıkladı.



Söylentiler, Heat'in Lowry için olası bir anlaşmada Goran Dragic, Kelly Olynyk ve Kendrick Nunn'dan oluşan bir paketi tartıştığını öne sürdü.



Maç başına 18.0 sayı, 5.0 ribaund ve 7.0 asist ortalamaları bulunan Lowry, önümüzdeki yaz sınırsız bir serbest oyuncu olacak.



Heat (21-18), şu anda Doğu Konferansı'nda dördüncü sırada yer alıyor.



