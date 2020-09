Miami Heat'ten, Tyler Herro'ya övgüler yağdı!

Miami Heat oyuncuları ve koç Erik Spoelstra, geçtiğimiz gece Doğu Konferansı finallerinin 4. maçında Boston Celtics'e karşı alınan 112-109 galibiyette 37 sayıya ulaşıp rekor kıran çaylak oyuncu Tyler Herro'nun performansının ardından, kendisine övgülerde bulundular.



Miami, Boston karşısında oynadığı seride 3-1'lik bir üstünlüğe sahip olarak, 2014'ten bu yana ilk kez Final serisine yükselmeye yalnızca bir galibiyet uzaklıkta ve Heat'in playofflarda rakiplerini domine etmeye başlamasından çok daha önce, takım arkadaşları ve koçları Herro'nun performansını halihazırda övüyorlardı.



20 yaşındaki oyuncunun her zaman en büyük sahnede büyük performanslar sergileyebileceğine inanan takım arkadaşları, Herro'nun o andan çekinmeyeceğine her zaman güvenmişlerdi ve yaşının çok ötesinde bir özgüvene sahip olduğunu da her zaman biliyorlardı.



"JIMMY'NİN FİNAL GÖRMESİNİ İSTİYORUM!"



Tyler Herro, Heat efsanesi Dwyane Wade'in playoff çaylak rekoru olan 27 sayılık rekorunu kırdığı performansından sonra, şunları söyledi:



"Kendime her zaman inanacağım. Hayatım boyunca inandım. Milwaukee'deki küçük bir kasabadan Kentucky'ye gitmiştim ve kimse ne orada, ne de burada hayatta kalacağımı düşünüyordu. Günün sonunda, her zaman kendime ve hayallerime inanırım.



Daha çok bunu Jimmy için (Butler) yapmak istiyorum. Kendisi daha önce de buradaydı ama finallere hiç çıkmamıştı. Bunu onun için yapmak istiyorum. Miami'de olduğumdan beri bana ağabeylik yaptı ve kazanmanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu da biliyorum. Bu yüzden onun Finallere çıkmasına yardımcı olmak istiyorum. Bana hep ışık tuttu ve pek çok şey öğretti. Sürekli üstüme gelmeye devam etti ve duymak istediğim bir şey olsun ya da olmasın, gereken ne varsa direk bana söyledi. Bunun için ona minnettarım."



"Güvenimin, herhangi birine karşı oynayabilmem olduğunu düşünüyorum. Sahadaki en iyi oyuncu olduğumu sanmıyorum ama herkese karşı oynayabileceğimi düşünüyorum. "



"BURAYA ÇOK UYUMLU BİRİ"



Butler ise, Herro hakkında şu açıklamalarda bulundu:



"Pek çok insan playofflarda bu kadar yükselme ve böyle bir maçta yer alma fırsatı bulamıyor. Ama bu onun için herhangi bir gün gibi. Sanırım hepimizin yüzünü güldüren de bu. Yapabildildiği şeyleri bildiği ve kendine oldukça güvenerek oynadığı için, hepimiz onun adına çok mutluyuz. Tüm yıl böyle oynuyordu. Yani onun için baskı falan yok. Doğru şekilde basketbol oynamaya da devam edecek.



Buraya çok uyumlu. Bence organizasyonumuzdaki ve kadromuzdaki herkesin, aynı şekilde kendini kanıtlama arzusu var. Ama kendisi giderek olgunlaşıyor. Gelişmeye devam edecek. Miami'nin onu çok seveceğini, yılın başlarında söylemiştim. Ona aşık olacaklar. Zaten olduklarını biliyorum. Önümüzdeki yıllar boyunca ilerlememiz için, kilit isim kendisi."



"ONU DRAFT EDİN DİYE BEN SÖYLEDİM!"



Veteran oyuncu Goran Dragic'in açıklamaları şu şekildeydi:



"Her şeyden önce, şöyle oynadığını görünce, 20 yaşında olduğuna inanmıyorum. Hepimiz ona inanıyoruz. Bu yüzden topu onun ellerine vermekten korkmuyoruz."



Bam Adebayo da benzer bir düşünceyi yineledi:



"Öncelikle, hiç şaşırmadım çünkü bu çocuğun neler yapabileceğini biliyordum. Çocuğu draft etsin diye (başkan) Pat Riley'ye zehri salan bendim. Bunu da ekleyeyim. Tyler'ın başarısı beni şaşırtmadı. Her gün salona geliyor, harika bir iş ahlakı var, harika bir adam, kimseyi rahatsız etmiyor, sadece çalışıyor."



"KİMSE İZLEMEZKEN, O ÇALIŞIR!"



Son olarak koç Erik Spoelstra ise, şu şekilde açıklamalar yaptı:



"Herkesin, kendi özel anını aradığını biliyorum. Bu harika bir hikaye olurdu, değil mi? 'O gün, onun böyle bir oyuncu olacağını anlamıştım.' gibi. Bence kimse, bir gün içinde ve aylarca kimse izlemezken ter dökerek çalıştığınızda yapabilecekleriniz üzerinde yeteri kadar durmuyor. Kendisi, iş ahlakı konusunda inanılmaz biri.



Sene boyunca kimse bize ilgi göstermemişti. Çok zor anlar yaşamıştı. Cidden. Bazı inişli çıkışlı olduğu ve bizim savunma taleplerimizi öğrenmeye çalıştığı anlar olmuştu. Ama o çalışkan biri olduğu için, ertesi gün daha iyiye gitmek adına her zaman salona çalışmaya gelir. Ve genellikle her geçen gün artan bir gelişmeyle, herkesin güvenini kazanır. Bence takım arkadaşlarının güvenini kazanmak, koçluk personelinden daha önemlidir, ancak önemli olan, kimse izlemezken ve başka kimse bunu yapmazken, günlük olarak sarfedilen efordur."



"Onu mütevazı tutmak için, yarın kendisini kesinlikle ezeceğimizi biliyorsunuz. Ama bunu şaka olarak söylüyorum, çünkü kendisinin rekabetçi alanda büyük bir alçakgönüllülüğü var. Kendine güveni var. Sıradışı bir korkusuzluğu var. Ama çalışacak, koçluk yapılabilen biri olacak ve ekibimizdeki tecrübeli oyunculardan mentörlük görecek kadar da alçakgönüllüdür. Ve ilerledikçe, daha fazla güven kazanmaya da devam edecektir. Bence buradaki ikinci antrenman kampı ona büyük fayda sağladı. Çünkü birçok yönden ikinci yılına giriyormuş gibi hissetmişti."



Herro'nun performansı şu şekildeydi!: