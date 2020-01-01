Miami Heat, NBA Finalleri'ne yükseldi!

Miami Heat, Doğu Konferansı finalleri playoff serisinin 6. maçında Boston Celtics'i 125-113 mağlup ederek, seriyi 4-2 kazandı ve NBA Finallerine adını yazdırmayı başardı.



Celtics, ikinci kez üst üste muhtemel bir elenme maçı için duygusal olarak ayakta kalkmak gibi zor bir görevi üstlendi ve ilk çeyrekte 33-27'lik bir periyoddan çıkan Heat'in yoğunluğu ile eşleşmekte zorlanmıştı.



Boston, ikinci çeyrekte çok daha iyi şut atarak, devre arasına doğru farkı iki sayıya indirmişti ve hatta Jaylen Brown'ın basketiyle, bitime 9:15 kala altı sayı öne bile geçmişti. Ne yazık ki, koç Brad Stevens'ın takımına karşı, Miami'nin şutörleri o noktadan sonra alev almıştı ve Heat, seriyi kesinleştiren ve galibiyeti getiren 35-17'lik bir seri yakalamıştı.



ADEBAYO, MAÇIN EN SKORERİYDİ



Celtics'te Jaylen Brown 26 sayı, sekiz ribaund, dört asist ve üç top çalma ile takımın en skorer ismi olurken, Jayson Tatum 24 sayı, 11 asist, yedi ribaunt, iki top çalma ve bir blok ekledi. Marcus Smart ve Kemba Walker, 20'şer sayı kaydettiler ve Smart ayrıca sekiz ribaund alırken, Walker da beş asist kaydetti. Gordon Hayward benchten 12 sayılık bir katkı yaptı.



Genel olarak harika bir playoff geçiren Bam Adebayo, 32 sayı ile Heat'in en skorer ismi olurken, 14 ribaund, 5 asist ve bir top çalma da ekledi. Jimmy Butler 22 sayı, sekiz asist, iki ribaund ve bir top çalma ile oynadı. Tyler Herro 19 sayı, yedi asist ve beş ribaund kaydederken, Duncan Robinson ve Andre Iguodala 15'er sayı, Goran Dragic ise 13 sayı, yedi asist, üç ribaund ve bir top çalma ekledi.



Heat, Çarşamba gecesi Orlando'da düzenlenen NBA Finalleri'nin 1. maçında, Los Angeles Lakers ile karşı karşıya gelmeye hazırlanacak.



