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Miami Heat, Justise Winslow'u tuttu!

Miami Heat, Justise Winslow ile gelecek sezon başından itibaren geçerli olacak 3 yıllık bir kontrat konusunda anlaşma sağladı.

Miami Heat, yıldız forveti Justise Winslow ile 3 yıl 39 milyon Dolar'lık kontrat uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; Miami Heat Basketbol Operasyonları Başkanı Pat Riley ve ikinci başkan Andy Elisburg'un Winslow ve menajeri ile görüştüğü, yıllık 13 milyon Dolar'lık teklifi kabul ettiği belirtildi.

Çaylak yılı 2015/16'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Justise Winslow, son 2 sezon nedeniyle istediği süreleri bulamadı. Winslow, 3 sezonda çıktığı 164 maçta 7.5 sayı, 5.3 ribaunt ve 2 asist ortalamaları yakaladı.




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Miami Heat, Justise Winslow ile gelecek sezon başından itibaren geçerli olacak 3 yıllık bir kontrat konusunda anlaşma sağladı.
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