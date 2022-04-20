Miami Heat 2-0 yaptı, Jimmy Butler rekor kırdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Miami Heat, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 115-105 yenerek seriyi 2-0'a getirdi.



NBA play-off'ları ilk turuna 3 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda normal sezonu lider tamamlayan Heat, Hawks ile karşılaştığı ikinci maçtan da galip ayrıldı.



Play-off'lardaki kariyer sayı rekorunu kıran Jimmy Butler, 45 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansıyla Heat'in galibiyetinde öne çıktı. Tyler Herro 15, Max Strus 14 sayı kaydetti.



Hawks'ta Bogdan Bogdanovic'in 29, Trae Young'ın 25 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.



- Pelicans seriyi eşitledi



New Orleans Pelicans, Batı Konferansı'nın normal sezon lideri Phoenix Suns'ı deplasmanda 125-114 mağlup ederek seriyi 1-1'e taşıdı.



Pelicans adına Brandon Ingram, 37 sayı, 11 ribaunt, 9 asistle serinin ikinci maçında yıldızlaşan isim oldu. CJ McCollum 23 sayı, 8 ribaunt, 9 asistle galibiyete katkı sağladı.



Üçüncü çeyrekte sakatlanarak oyuna devam edemeyen Suns'ın yıldızı Devin Booker, 31 sayı üretti. Mikal Bridges 19, Chris Paul ise 17 sayı attı.



- Grizzlies durumu 1-1 yaptı



Batı Konferansı ilk tur eşleşmesinde Memphis Grizzlies, sahasında Minnesota Timberwolves'u 124-96 yenerek seriyi 1-1 yaptı.



Yedi basketbolcunun çift haneli sayıya ulaştığı Grizzlies'te Ja Morant, 23 sayı, 9 ribaunt, 10 asistle oynadı. Jaren Jackson Jr ve Desmond Bane 16'şar sayıyla mücadele etti.



Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 20, Karl-Anthony Towns'ın 15 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.





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