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"Miami, gözünü Oladipo'dan daha büyük bir balığa dikti" iddiası

ESPN analisti Brian Windhorst, Miami Heat'in gözünü, Indiana Pacers'ın yıldızı Victor Oladipo'dan daha "büyük bir balığa diktiğini" belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN analisti Brian Windhorst, Miami Heat'in gözünü, Indiana Pacers'ın yıldızı Victor Oladipo'dan daha "büyük bir balığa diktiğini" belirtti.

Heat, önceki sezon NBA Finalleri'ne yükseldikten sonra, önümüzdeki birkaç sezon NBA şampiyonluğu için yarışmak üzere elit yetenekleri South Beach'e çekmeye çalışacak.

Oladipo, Pacers'tan ayrılmaya karar verirse, adaylar arasında olabilir. Ancak Windhorst'a göre Heat, gözünü "daha büyük bir balığa" dikilmiş durumda:

"Oladipo'nun adı, Miami'yle artık aylardır geçiyor… bence Miami'nin gözü daha büyük bir balığın üzerinde. Miami'nin ilgisinin, Oladipo'nun ilgisi kadar yüksek olduğundan emin değilim."

Oladipo, geçtiğimiz Ocak ayında, 2018-19 sezonunda sağ dizinden geçirdiği kuadriseps tendonu sakatlığından dönmüştü.

Geçtiğimiz sezon Indiana'nın 19 maçında Oladipo, %39.4 şut isabetiyle 14.5 sayı, 3.9 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları yakalamıştı.


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