Miami, Draft'ta Kira Lewis Jr. ile ilgileniyor

Miami Heat'in, Miami Herald'dan Barry Jackson'a göre, Alabama'nın point guardı Kira Lewis Jr.'ı NBA Draftı için seçenekleri arasına eklemeye istekli olduğu bildirildi.



Crimson'daki ikinci sezonunda maç başına 18.8 sayı ve 5.2 asist ortalamaları ile oynamış olan 1.91 boyundaki point guard, ayrıca %36 üçlük isabetiyle oynuyor.



Heat'in Draft'ta 20. sıradan seçim yapacağı biliniyor ve Lewis'in ise, 2020 Draftı'nda bir lotarya seçimi olacağı ve birçok kişiye göre 14. sıradan seçileceği tahmin ediliyor.



Heat'in draft hakkını tutup tutmayacağı henüz belli olmasa da, Lewis'i çok istedikleri takdirde, Draft gecesindeki muhtemel bir takasta diğer oyuncularından bazılarını göndermeye hazır etmeleri gerekecek.



Şu an şampiyonluk için yarışan takımlar arasında bulunan Miami'nin, bir Draft oyuncusu için elindeki varlıklardan vazgeçme senaryosu ise, pek olası gözükmüyor.



