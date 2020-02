Miami, 2021'de Giannis için şansını deneyecek!

Miami Heat'in 2021'de Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo için şansını deneme niyetini gizlemediği söylendi.



Bu döneme dek, Heat'in Giannis'in serbest oyuncu olmaya karar vermesi durumunda, 2021 yazında Antetokounmpo'yu kovalayacağı biliniyordu.



Heavy.com'dan Sean Deveney ile konuşan bir NBA genel menajeri, Heat'in 2021 yılına kadar yaptığı her şeyin Antetokounmpo ile ilgisi olduğunu belirtti.



Deveney'nin yazısındaki o bölüm şu şekilde:



"Heat'in Antetokounmpo için bir adım atma niyeti var ve ulu orta bir ayartma yapmasalar da, bunu saklamıyorlar da.



Miami'nin 2021-22 sezonunda Jimmy Butler'a 36 milyon dolarlık bir ödeyeceği var, ancak neredeyse başka ödeyeceği bir şey yok. Bam Adebayo'ya ödeme yapmak zorundalar ve Kendrick Nunn ve Duncan Robinson gibi oyuncuların geleceğe yönelik olduğu varsayılabilir, ancak Heat, Antetokounmpo'yu getirme olanağına müdahale edebilecek herhangi bir parayı dağıtmayacaktır.



GM, 'Yaptıkları her şey, bulundukları her telefon görüşmesi, 'Bu, 2021'i nasıl etkiler?' sorusu ile başlıyor. Jimmy Butler, Spo (koç Erik Spoelstra) ve Pat Riley ile iyi bir adım atmak istiyorlar. Ve bu da Giannis ile başlıyor.' diyor."



Heat'in, Antetokounmpo'ya takımın sert duruşlu kültürünü satma konusunda işinin kolay olacağı düşünülüyor. Lakin, bütün bunlar, Giannis'in bu yaz Milwaukee Bucks ile supermax uzantma kontratını imzalayıp imzalamamasına bağlı.