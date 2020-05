MHRS giriş: MHRS Hastane Randevusu alma, Alo 184 randevu

MHRS randevusu almak için ne yapmak gerekiyor? Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) nasıl kayıt olunur? Bu soruların cevabını arayanlar için tüm cevapları içerisinde barından habere mutlaka göz atmalısınız.Hemen MHRS randevusu internetten veya telefonla alabilmek çok kolay. En kısa süre içerisinde MHRS randevusu almak için gerekli bilgiler aşağıda yer almaktadır.Yukardaki MHRS üye ol linkine tıkladığınızda karşınıza böyle bir alan çıkacak. TC kimlik numaranızı girmek zorunlu Ardından da aşağıdaki alanları dolduracaksınız. Bu işlemi yaptığınızda üyeliğin gerçekleşmiş olacak. Sonra ana sayfaya dönüp MHRS randevu al butonuna tıklayıp TC numaranızı ve parolanızı girerek randevunuzu alabilirsiniz.Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS); vatandaşların Sağlık Bakanlığı'na bağlı 2. ve 3. basamak hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri için alo182 hattından Merkezi Hekim Randevu Sistemi(MHRS)'ni arayarak canlı operatörlerden veya web üzerinden kendilerine istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir uygulamadır.Hastanelerde daha iyi bir kaynak planlanması (iş gücü ve teçhizat kullanımının etkin ve verimli planlanması) yapılarak vatandaş/hasta memnuniyetinin artırılması, hastanelerde kuyrukların azaltılması.Hastanelerde kaynak kullanımının ve dağıtımının ölçülmesi (iş gücü, makine ve teçhizat kullanımının etkin ve verimli uygulanması) suretiyle; sağlık hizmetleri sunumunun, verim ve kalitesinin artırılması.Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) verileriyle, sağlık politikaları geliştirilmesine yardımcı olunması.ALO182 aranarak;Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından Sağlık Bakanlığına bağlı ALO182 çağrı merkezi aranır.ALO182 numaralı telefonu arayan vatandaş tarafından çağrıyı karşılayan asistana (canlı operatör) randevu talebinde bulunulan vatandaşın T.C. Kimlik Numarası verilir. Asistan vatandaş bilgilerini doğrular.Vatandaş randevu talebinde bulunduğu hastane, poliklinik ve hekim bilgilerinden en azından hangi polikliniğe gideceğini asistana bildirdikten sonra, asistan uygun tarih ve saat dilimlerini vatandaşa iletir. Vatandaş seçimini yaparak randevusunu alır.Web'den;Vatandaşlar, ALO182'nin yanı sıra Online Randevu Sistemi aracılığıyla da randevu alabilmektedir. Vatandaşlar, randevu almak istedikleri Hekim Randevu Sistemi kapsamında olan hastanelerin internet sitelerindeki Online Randevu linkine basarak, Vatandaş Giriş ekranından kayıt oluşturup randevu alabilmektedir.ALO 182 aranarak;Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından Sağlık Bakanlığına bağlı ALO182 çağrı merkezi aranır. Bu arama randevu zamanından en az 80 dakika önce yapılmalıdır. ALO 182 numaralı telefonu arayan vatandaş tarafından çağrıyı karşılayan asistana randevu talebinde bulunulan vatandaşın T.C. Kimlik Numarası verilir. Asistan vatandaş bilgilerini doğrular. Vatandaş iptalini istediği randevusunun, tarih ve zamanını asistana iletir. Asistan tarafından ilgili randevu iptal edilir.Web'den;Hekim Randevu Merkezi Online Randevu ekranına T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılmalıdır. Randevu Geçmişi kısmına tıklayarak alınmış olunan tüm randevu bilgilerine erişilir ve Randevu iptal işlemi bu kısımdan yapılır.Randevu iptali için Randevu iptal kısmına tıklayarak randevu iptal edilir.İşlemler T.C. Kimlik numarası üzerinden yapıldığından bütün Aile fertleriniz için ayrı ayrı kendi Kimlik numaraları ve Kimlik bilgileri ile hesap oluşturmalısınız. İsterseniz aile fertleri için üye kaydı oluştururken hepsinde aynı mail adresi ve telefon numarasını kullanabilirsiniz.Randevu al bölüme girdiğinizde, Kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra sağ taraftaki "Hesap Bilgileri" kısmından ilgili değişikliği yapabilirsiniz.Aradığınız tarihten itibaren en erken 1 gün sonrası için randevu alabilirsiniz. Dilerseniz 15 gün sonrasına kadar herhangi bir güne randevu talep edebilirsiniz.Kendinize ve yakınlarınıza her aramada en fazla dört randevu alabilirsiniz. Aynı güne kendinize farklı polikliniklerden en fazla iki randevu alabilirsiniz.ALO 182 Randevu Hattı acil aramalar kapsamında olmadığından ücretlidir. Hem sabit hatlardan hem de cep telefonlarından 182' yi aramak sabit bir telefon hattını aramakla eşdeğerdir. BTK' ya göre Türkiye' de sabit hatları aramak 01.04.2013 tarihinden itibarendakikası en fazla 43,89 kuruştur. Türk-Telekom dakikası 7-15 kr. arası ücretlendirme yapmakta olup, tarifeler değişebilmektedir.İnternet ve akıllı cihazlar (cep telefonu, tablet vs.) üzerinden alınan randevular ise ücretsizdir.Vatandaşların, Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm kamu hastaneleri ve aile hekimleri için randevusu almasını sağlayan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), sağlık hizmetlerinin niteliğini yükseltmeye yardımcı olacak bir yeniliği daha uygulamaya koydu. www.mhrs.gov.tr adresinden online randevu alan vatandaşlar, bundan böyle "Doktorunuza Not" bölümünden muayene olacakları hekime ön bilgilendirme yapabilecek.Muayeneye randevusu alırken isteğe bağlı yazılacak notlarla, hastalık geçmişinin paylaşılması ve doktor-hasta iletişimini güçlendirmesi hedefleniyor. Sisteme bağlı bütün hastane, klinik, hekim ve saat dilimlerini görebilme imk,nı veren MHRS web portal, kullanıcıların doktor seçme ve kendilerine en uygun randevuyu oluşturmasını da kolaylaştırıyor.