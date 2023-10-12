MHR halka arz kişi başı kaç lot verir, düşer? MHR halka arz hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu, helal mi?

MHR GYO halka arz tarihleri açıklandı. Yatırımcılar halk arz takvimlerini takip ediyorlar. Diğer taraftan Mhr halka arzı almak isteyenler MHR Gayrimenkul halka arz fiyatı, hangi bankalarda olduğu ve lotu merak ediliyor. Peki Mhr halka arz ne zaman, kaç lot verir? MHR Gayrimenkul hangi bankalarda var?
MHR Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda var?
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığında Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili banka ve yatırım kuruluşları üzerinden başvuru yapılabilecek.
MHR GYO HALKA ARZ KİŞİ BAŞI KAÇ LOT VERİR?
1,4 milyon katılım: Kişi Başı 147-148 lot (633-637 TL)
1,8 milyon katılım: Kişi Başı 115 lot (495 TL)
2 milyon katılım: Kişi Başı 103-104 lot (443-448 TL)
2,4 milyon katılım: Kişi Başı 86-87 lot (370-375 TL)
3 milyon katılım: Kişi Başı 69 lot (297 TL)
3,4 milyon katılım: Kişi Başı 60-61 lot (258-263 TL)
4 milyon katılım: Kişi Başı 51-52 lot (220-224 TL)MHR GYO HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?
Şirket, Maher Yatırım Holding iştiraki olan Quick Sigorta A.Ş. ve Corpus Sigorta A.Ş.'nin 30.03.2021 tarihinde AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'yi devralarak ünvanını MHR Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. olarak değiştirmiştir.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru sonrası "MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanı ile 12.01.2023 tarihinde gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür. Bu değişiklik sonrası sigorta şirketleri iştiraki olan ilk GYO olmuştur.
Maher Yatırım Holding çatısı altında olan MHR GYO A.Ş. faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde, temel değerlerinden ödün vermeden, yerel yaklaşım ve global standartlarda, çağdaş bir hizmet anlayışını benimsemektedir. Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?
Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesi 4,30 TL'den halka arz olacak. Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ne Zaman Halka Arz Olacak?
Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığ halka arz tarihi 12-13 Ekim olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 2 gün oldu. Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın Sembolü Ne Olacak? Mhr GYO Borsa Kodu
Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesinin sembolü "(MHRGY)" olacak. Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?
Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzının büyüklüğü 890,1 milyon TL olarak açıklandı. Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?
Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz açıklık oranı 25,03%'tür. Toplamda 207 milyon adet lot dağıtılacaktır. Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Katılım Endeksine Uygun Mu?
Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, katılım endeksine uygundur. Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Halka Arzı Bireysele Eşit mi Yoksa Tamamı Eşit mi Olacak?
Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzı tamamı eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir. Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kimin?
Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketinin 6 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 58,94%'ü Mahmut Erdemoğlu'na, 5%'i Mine Erdemoğlu'na 5%'i Gökay Erdemoğlu'na, 5%'i Türkay Erdemoğlu'na 5%'i Maher Yatırım Holding'ine ve 21,06%'sı diğer ortaklara aittir. Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarları (Tahmini)
1.7 Milyon katılım – 122 Lot (524 TL).
2.1 Milyon katılım – 99 Lot (425 TL).
2.5 Milyon katılım – 83 Lot (356 TL).
3.3 Milyon katılım – 63 Lot (270 TL).
4.1 Milyon katılım – 51 Lot (219 TL) dağıtabilir.Mhr Gayrimenkul Yatırım Finansal Gücü
2023/6 Hasılat: 59,01 milyon TL
2023/6 Brüt Kâr: 43 milyon TL
2022 Hasılat: 59,01 milyon TL
2022 Brüt Kâr: 55,04 Milyon TL
2021 Hasılat: 37,90 milyon TL
2021 Brüt Kâr: 33,52 Milyon TL
2020 Hasılat: 30,53 Milyon TL
2020 Brüt Kâr: 25,31 Milyon TL
Şirketin hasılatının tamamı portföyünde bulunan gayrimenkullere ait kira gelirlerinden oluşmaktadır.
(Kaynak: Mhr Gayrimenkul Yatırım Onaylı İzahname)
Mhr Gayrimenkul Yatırım Fiyat İstikrarı ve Hedefleri
1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.
1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.
30 gün fiyat istikrarı planlamaktadır.