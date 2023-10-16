MHR GYO borsada ne zaman işlem görecek? MHR Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı

MHR GYO halka arz kaç lot verir, düşer? Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Mhr Gayrimenkul Yatırım halka arz oluyor. Halka arz onayı alan Mhr Gayrimenkul Yatırım 'ın talep toplama aşaması 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Halka arz, sermaye artırımı ve eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. Borlease halka arz Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Mhr Gayrimenkul Yatırım halka arz ne zaman, kaç lot verir? Mhr Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu? Halka arz takvimiMHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (MHRGY), 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde talep toplayarak borsaya merhaba demiş, 4,30 TL fiyat ile talep toplayan şirketin halka arz büyüklüğü 890.100.000 TL olarak gerçekleşmişti. Halka arzda katılımcılara 65-66 lot hisse dağıtımı yapıldı.MHRGYO halka arzına toplam 3.278.477 yatırımcı katıldı.Şirket paylarının önümüzdeki hafta başında borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.Sermaye Piyasası Haftalık Bülteni'ne göre MHR Gayrimenkul'ün 620 milyon TL olan sermayesinin 827 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 207 milyon TL payın halka arzı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 4,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Mhr GYO halka arzında talep toplama aşaması 12 - 13 Ekim tarihlerinde 2 gün boyunca devam edecek.Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak. Olası katılımcı sayısına göre dağıtılabilecek ortalama pay miktarı şu şekilde:2 milyon katılımcı: 104 lot (445 TL)2,3 milyon katılımcı: 90 lot (387 TL)2,5 milyon katılımcı: 83 lot (356 TL)2,8 milyon katılımcı: 75 lot (318 TL)3,3 milyon katılımcı: 63 lot (270 TL)3,8 milyon katılımcı: 54 lot (234 TL)Yapı Kredi (YKBNK) Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka arz liderliğini yürüttüğü MHRGY halka arzına Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından katılabilirsiniz.MHR GYO halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı faiz hassasiyeti olan kişilerce merak ediliyor. MHRGY payları da bu haftaki diğer iki halka arz şirketi gibi katılım endeksine uygun olarak piyasaya sunuluyor. Payların tamamının satılmasının ardından şirketin halka açıklık oranı %25 olacakken halka arz büyüklüğü yaklaşık 890 milyon TL olacak.Maher Yatırım Holding'in bir iştiraki olan MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHR GYO), Türkiye'nin gayrimenkul sektöründe öne çıkan, yenilikçi bir oyuncudur. Şirket, 2021'de AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'yi devralarak yolculuğuna MHR Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ünvanıyla başlamıştır.2023 yılında ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayıyla gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüş, bu sayede sigorta şirketleri iştiraki olan ilk GYO unvanını kazanmıştır.Holdingin temsil ettiği değerler doğrultusunda hareket eden MHR GYO, yerel yaklaşımını global standartlarla birleştirerek, sektöre modern bir perspektif kazandırmak yolunda ilerlemektedir.Firmanın en önemli projesi olan Quick Tower, İstanbul Anadolu Yakası'nda Kozyatağı bölgesinde, ana ulaşım akslarına ve metro hattına yakınlığıyla öne çıkmaktadır. Bu stratejik konumu sayesinde, İstanbul'dan 3 saatlik uçuş mesafesiyle 1 milyar kişiye erişim sağlama potansiyeli bulunmaktadır. Quick Tower, bölgenin uluslararası iş ve ticaret merkezi olma özelliğini taşımaktadır.Ortaklık Tablosu:MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., sektördeki bilgi birikimi, yenilikçi yaklaşımı ve Maher Yatırım Holding güvencesiyle gayrimenkul yatırımı alanında Türkiye'nin en güçlü temsilcilerinden biri olmaya devam edecektir.