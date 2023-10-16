Haber Tarihi: 16 Ekim 2023 12:00 - Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 12:00

MHR GYO borsada ne zaman işlem görecek? MHR Gayrimenkul borsa işlem tarihi

MHR GYO hisse halka arz sonuçları açıklandı: MHR Gayrimenkul borsada ne zaman işlem görecek? sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta SPK'nın onayını alan MHR Gayrimenkul 2 gün boyunca talep toplayacak. Halka arzda 207 milyon nominal değerli MHRGY payları, 4,3 TL sabit fiyattan satılacak. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak. MHR halka arz kaç lot verir? sorusu da bu sebeple araştırılıyor. Payların tamamının satılmasının ardından şirketin halka açıklık oranı %25 olacakken halka arz büyüklüğü yaklaşık 890 milyon TL olacak. İşte MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzı ile ilgili merak edilenler…

MHR GYO borsada ne zaman işlem görecek? MHR Gayrimenkul borsa işlem tarihi
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MHR GYO halka arz kaç lot verir, düşer?  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Mhr Gayrimenkul Yatırım halka arz oluyor. Halka arz onayı alan Mhr Gayrimenkul Yatırım 'ın talep toplama aşaması 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Halka arz, sermaye artırımı ve eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. Borlease halka arz Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Mhr Gayrimenkul Yatırım halka arz ne zaman, kaç lot verir? Mhr Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu? Halka arz takvimi
MHR GYO BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
MHR Gayrimenkul önümüzdeki günlerde borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

MHR GYO HALKA ARZ SONUÇLARI

MHR halka arzı borsadan satış yöntemi ile gerçekleşti. Bugün (13 Ekim 2023) saat 18.30'dan itibaren hisseler katılımcıların hesabına yansıdı. MHR GYO halka arzında katılımcılara 65-66 lot hisse dağıtımı yapıldı.


Sermaye Piyasası Haftalık Bülteni'ne göre MHR Gayrimenkul'ün 620 milyon TL olan sermayesinin 827 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 207 milyon TL payın halka arzı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 4,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Mhr GYO halka arzında talep toplama aşaması 12 - 13 Ekim tarihlerinde 2 gün boyunca devam edecek.

Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak. Olası katılımcı sayısına göre dağıtılabilecek ortalama pay miktarı şu şekilde:

2 milyon katılımcı: 104 lot (445 TL)

2,3 milyon katılımcı: 90 lot (387 TL)

2,5 milyon katılımcı: 83 lot (356 TL)


2,8 milyon katılımcı: 75 lot (318 TL)

3,3 milyon katılımcı: 63 lot (270 TL)

3,8 milyon katılımcı: 54 lot (234 TL)

MHR GYO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Yapı Kredi (YKBNK) Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka arz liderliğini yürüttüğü MHRGY halka arzına Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından katılabilirsiniz.

MHR GYO HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

MHR GYO halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı faiz hassasiyeti olan kişilerce merak ediliyor. MHRGY payları da bu haftaki diğer iki halka arz şirketi gibi katılım endeksine uygun olarak piyasaya sunuluyor. Payların tamamının satılmasının ardından şirketin halka açıklık oranı %25 olacakken halka arz büyüklüğü yaklaşık 890 milyon TL olacak.
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Ne İş Yapar?

Maher Yatırım Holding'in bir iştiraki olan MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHR GYO), Türkiye'nin gayrimenkul sektöründe öne çıkan, yenilikçi bir oyuncudur. Şirket, 2021'de AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'yi devralarak yolculuğuna MHR Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ünvanıyla başlamıştır.

2023 yılında ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayıyla gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüş, bu sayede sigorta şirketleri iştiraki olan ilk GYO unvanını kazanmıştır.

Holdingin temsil ettiği değerler doğrultusunda hareket eden MHR GYO, yerel yaklaşımını global standartlarla birleştirerek, sektöre modern bir perspektif kazandırmak yolunda ilerlemektedir.

Firmanın en önemli projesi olan Quick Tower, İstanbul Anadolu Yakası'nda Kozyatağı bölgesinde, ana ulaşım akslarına ve metro hattına yakınlığıyla öne çıkmaktadır. Bu stratejik konumu sayesinde, İstanbul'dan 3 saatlik uçuş mesafesiyle 1 milyar kişiye erişim sağlama potansiyeli bulunmaktadır. Quick Tower, bölgenin uluslararası iş ve ticaret merkezi olma özelliğini taşımaktadır.

Ortaklık Tablosu:

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., sektördeki bilgi birikimi, yenilikçi yaklaşımı ve Maher Yatırım Holding güvencesiyle gayrimenkul yatırımı alanında Türkiye'nin en güçlü temsilcilerinden biri olmaya devam edecektir.

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