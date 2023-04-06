MHP milletvekili aday adayları 2023 | MHP adayları Etik Haber

MHP Milletvekili aday adayları 2023 seçimleri öncesinde açıklanmaya devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime katılacak partiler, milletvekili aday adayları başvurularını topladı. MHP'de 28'inci Dönem Milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları, 22 Mart akşamı sona erdi. MHP listeleri, 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek ve 19 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki, MHP Milletvekili aday adayları kimler, ne zaman açıklanacak? İşte açıklanan MHP aday adayları listesiMHP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI 2023
Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Osmaniye 1. sıradan aday gösterildiği listeye göre kritik bölgelerdeki ilk sıra adayları şöyle:
Ankara 1. Bölge 1. sıra: Mevlüt Karakaya
Ankara 2. Bölge 1. sıra: Sadir Durmaz
Ankara 3. Bölge 1. sıra: Yaşar Yıldırım
İstanbul 1. Bölge 1. sıra: Edip Semih Yalçın
İstanbul 2. Bölge 1. sıra: Celal Adan
İstanbul 3. Bölge 1. sıra: Feti Yıldız
İzmir 1. Bölge 1. sıra: Hasan Kalyoncu
İzmir 2. Bölge 1. sıra: Tamer Osmanağaoğlu
Kocaeli 1. Sıra: Saffet Sancaklı
KILAVUZ MERSİN 4. SIRADA
İsmi eski Ülkü ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e düzenlenen suikastın zanlılarından birinin yakalandığı evde bulunmasıyla gündeme gelen Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da tekrar aday listesine girdi. Kılavuz Mersin 4. sıradan aday oldu. AYRINTILAR GELİYOR...
MHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI: ADANA
1 MUHARREM VARLI 2 AYŞE SİBEL ERSOY 3 MUSTAFA İZGİOĞLU 4 FİRDEVS CİNGÖZLER 5 ALEV ATAŞ 6 UĞUR ÖZTÜRK 7 BÜNYAMİN AVCI 8 YUSUF BAŞ 9 ADEM GÜNDOĞAN 10 AHMET REHA YERLEŞEN 11 ZEKERİYA SİVEREKLİ 12 HAKAN UYKIZ 13 ATİLLA DUYGUN 14 MAHMUT TÜLEK 15 TUFAN BİLEN ADIYAMAN
1 İSMAİL GÜMÜŞ 2 FEVZİ ÖZTÜRK 3 AHMET BİLGİÇ 4 ASİYE BULUNDU 5 SIRAÇ ASLAN AFYONKARAHİSAR
1 MEHMET TAYTAK 2 YÜCEL GENÇ 3 MEHMET EMRE DEMİRAL 4 MEHMET HAKAN ÇOLPAN 5 İSMAİL AYDOĞUŞ 6 MUSTAFA GÜLLÜ AĞRI
1 SALİH EMİR MUTLUER 2 YASİN ÖZYALÇIN 3 KAHRAMAN HANBABA 4 İBRAHİM ARPACI AMASYA
1 MEHMET SARI 2 MUSTAFA GÜÇYETMEZ 3 MURAT SUŞEHİRLİ ANKARA 1. BÖLGE
1 MEVLÜT KARAKAYA 2 ÖNDER KAHVECİ 3 EYYÜP YILDIZ 4 İBRAHİM ÇİFTÇİ 5 OĞUZ YILMAZ 6 LEVENT ÇAĞLANCI 7 ŞENİZ SEZGİN 8 YİĞİT YILMAZ 9 SULTAN POLAT 10 FUNDA GÜLERER 11 MURAT KARAKURT 12 AHMET KARAGÖZ 13 ADNAN YİRİK ANKARA 2. BÖLGE
1 SADİR DURMAZ 2 ÖZGÜR BAYRAKTAR 3 NEVİN TAŞLIÇAY 4 AHMET SELİM YURDAKUL 5 CENGİZ ŞAHİN 6 TARKAN TOPER 7 EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK 8 İLKAY UYAR KABA 9 ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN 10 YUSUF TANIK 11 LEVENT UĞURLU ANKARA 3. BÖLGE
1 YAŞAR YILDIRIM 2 ERKAN HABERAL 3 SEÇKİN ODABAŞI 4 FATİH ÇETİNKAYA 5 ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR 6 HAYRİYE AYDIN 7 ERDİNÇ ÖLMEZ 8 YAŞAR YUKARIKIR 9 BAHRİ BATUHAN KURBAN 10 HÜSEYİN YILMAZ 11 UĞUR SADIK 12 ÖZNUR ÖZEN ANTALYA
1 ABDURRAHMAN BAŞKAN 2 HİLMİ DURGUN 3 MUSTAFA AKSOY 4 YUSUF KELLELİ 5 FERHAT SARIBEK 6 İLKNUR FİDAN 7 OĞUZHAN ÇELİK 8 YAVUZ ÇAĞLAR 9 SERKAN ÖZTÜRK 10 ALİ ÇETİN 11 HAYATİ PEKER 12 ESMAYE ÖZÖRMENOĞLU 13 İDRİS ÖZCAN 14 AHMET ALİ COŞKUN 15 MEHMET ALİ YALÇIN 16 MUSTAFA DORUATLI 17 KUTLUHAN TOZOĞLU ARTVİN
1 METE HAN ÖZKAN 2 ERKAN ÇAĞATAY KURUOĞLU AYDIN 1 DENİZ DEPBOYLU 2 BURAK PEHLİVAN 3 YUSUF KEREMİT 4 BURHAN UÇAŞ 5 ETEM YEŞİLYURT 6 ÇETİN DURMAZ 7 OSMAN GAZİ CİHANGİROĞLU 8 CENGİZ ATASEVEN BALIKESİR
1 EKREM GÖKAY YÜKSEL 2 HARUN ALGÜL 3 CEM ÖZIŞIKLIOĞLU 4 ABDULLAH SARBAY 5 İLTERİŞ KAĞAN SIKICIKOĞLU 6 NİHAT GEZERGİÇ 7 AYTEN SAK 8 ÖZKAN ÖZTÜRK 9 CEM KIVILCIM BİLECİK
1 İBRAHİM BAĞ 2 TACETTİN GÜVEN BİNGÖL 1 METİN KESKİN 2 MUHAMMED KÖSE 3 EKREM ÇİFÇİ BİTLİS 1 GÖKHAN İDİZ 2 OSMAN GÜLSAR 3 ABDULRAHİM ŞUBAŞI BİNGÖL
1 METİN KESKİN 2 MUHAMMED KÖSE 3 EKREM ÇİFÇİ BİTLİS 1 GÖKHAN İDİZ 2 OSMAN GÜLSAR 3 ABDULRAHİM ŞUBAŞI BOLU
1 İSMAİL AKGÜL 2 RAHMİ AKSOY 3 MUHİTTİN ÖZEL BURDUR 1 SERVET OLPAK 2 ANDAÇ ÖZDEMİR 3 ESMA ÖZDAŞLI BURSA 1. BÖLGE
1 İSMET BÜYÜKATAMAN 2 AHMET BEYGİRCİ 3 YAŞAR TÜRK 4 KORKUT AKTAŞ 5 METİN ÇORAKLI 6 CANAN TARÇIN 7 RİDVAN KILIÇOĞLU 8 SUAT ERMİŞ 9 EROL COMART 10 TUĞBA ŞENTÜRK YILMAZ BURSA 2. BÖLGE
1 FEVZİ ZIRHLIOĞLU 2 MUHAMMET TEKİN 3 AYHAN ÖNAL 4 BİLAL DOĞAN 5 MUSTAFA NARMANLI 6 ALİ BAHADIR 7 AYDIN SANCAR 8 ALPARSLAN KARAASLAN 9 GAMZE NUR SARĞIN 10 GÜLSEREN ÖZBEK ÇANAKKALE
1 SITKI KEÇECİ 2 NAHİT ÖZKAN 3 HASAN BABADAĞLI 4 FATİH ŞAHİN ÇANKIRI
1 PELİN YILIK 2 İSMAİL ARSLANER ÇORUM 1 VAHİT KAYRICI 2 AHMET KURTBAŞ 3 İSMAİL LEK 4 METE ÇAKI DENİZLİ 1 FERUDUN ÜNAL 2 YUSUF GARİP 3 EBRU LEMAN KALKAN 4 EMRE ERDOĞAN 5 MEHMET ALTINTAŞ 6 RAŞİT ÖZDEMİR 7 HÜSEYİN YÜKLET DİYARBAKIR
1 HASAN ÖZMEN 2 AHMET GÜZEL 3 ZÜLKÜF ASLAN 4 GÜLŞAH SÜVARİOĞLU 5 FEYZİ YİĞİTKAN 6 İLKNUR YILMAZ 7 AHMET TUNCALP 8 MAHSUM YILMAZ 9 ABDURRAHMAN MUSTAFA UĞURLU KÖPRÜ 10 GÖKALP KAYACAN 11 OKAN DEMİR 12 YUNUS BOSTAN EDİRNE
1 ALİ ÖZER 2 AYVAZ YALAZA 3 HATİCE SER 4 HÜLYA BALKAN ELAZIĞ 1 SEMİH IŞIKVER 2 OĞUZHAN DEMİR 3 HAKAN KUZU 4 YUNUS GENÇ 5 FATMA SEVİNÇ OĞUZHAN ERZİNCAN 1 CEMİL YAVUZ AKSU 2 AZİZ GÜN ERZURUM 1 KAMİL AYDIN 2 MUHAMMET HANİFİ MACİT 3 ÖMER HALUK PİRİMOĞLU 4 NAİM KARATAŞ 5 MEHMET MUSA ÇAKIR 6 SİNAN DEMİRCİOĞLU ESKİŞEHİR 1 BÜLENT MAŞAOĞLU 2 LEMAN SİVRİ 3 MUHAMMED BAHADIR AYAS 4 MUSTAFA ENES SÜZEN 5 EMRE KARABACAK 6 OĞUZHAN ÜNAL GAZİANTEP 1
SERMET ATAY 2 MUSTAFA BOZGEYİK 3 ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN 4 MAHMUT CÜNEYT GÖZ 5 ABDULLAH ŞAŞUŞAĞI 6 ELİF ASLI ERCİHAN 7 AYŞEGÜL KÖROĞLU 8 ENDER ÖZKARSLIGİL 9 RAMAZAN YILDIZ 10 FATİH YUNUS 11 FAHRİ ÇEVİK 12 GÜRKAN KIRAÇ 13 AHMET DURMUŞ YILMAZ 14 ALPASLAN SAVAŞ GİRESUN 1 ERTUĞRUL GAZİ KONAL 2 FATİH MEŞE 3 HAMİ PEKDEMİR 4 SALİH TÜRK GÜMÜŞHANE
1 MUSA KÜÇÜK 2 BİROL TUĞLU HAKKARİ 1 FATİH ÖZBEK 2 MURAT TAŞYÜREK 3 ULAŞ ALBAYRAK HATAY 1 LÜTFÜ KAŞIKÇI 2 İSMAİL BAŞAR 3 MEHMET BİLGİLİ 4 HÜSEYİN ZAROĞLU 5 HÜSEYİN AKGÖL 6 AHMET GEDİK 7 NİGAR ÖZER 8 UYGAR POLAT 9 HASAN KENDİR 10 YUNUS TÜRK 11 MEHMET ÖZGÜR YILDIRIM ISPARTA
1 HASAN BASRİ SÖNMEZ 2 SELİM ÖNCEL 3 AHMET KAYA 4 CENNET TOKER MERSİN 1 LEVENT UYSAL 2 SERDAR SOYDAN 3 MUSTAFA AKIN 4 OLCAY KILAVUZ 5 MEHMET ŞAHİN 6 KÜRŞAT TÜRKER ERCAN 7 MUSTAFA YAŞAR 8 KIVANÇ DERYA 9 ZEYNEL KORKMAZ 10 FERDA ER 11 FATİH ÖNGE 12 ALİ ARI 13 ALİ KAYA İSTANBUL 1. BÖLGE 1
EDİP SEMİH YALÇIN 2 İZZET ULVİ YÖNTER 3 MEMET BÜLENT KARATAŞ 4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK 5 MURAT ŞAHİN 6 ŞAHİN GÜRZ 7 FADİME ERSOY DURSUN 8 BÜŞRA DÜZGÜN KAYA 9 HİLAL DİLBER 10 AFŞİN BİRBEN 11 İREM ÇELİK 12 ERDEM DOĞRUER 13 YİĞİT EMRE ALTUN 14 FATİH ERYILMAZ 15 FEVZİYE HASASU 16 BAYRAM BİNİCİ 17 AYSUN TURGUT BEŞOLUK 18 CAN ILDIRI 19 GÖKSAL BEŞKAYA 20 FİKRİ AY 21 İLKER ÇAKIROĞLU 22 YUNUS EMRE DURMUŞ 23 ŞENEL USTABAŞI 24 GÖKMEN KAYIKÇI 25 CEMAL ALTUNHAN 26 FATİH KAYA 27 MAHMUT COŞKUN 28 MURAT CAN AYDIN 29 SERDAR BIYIKOĞLU 30 MÜCAHİT GÜNGÖR 31 MUSTAFA YETER 32 HALİL İBRAHİM UZ 33 SUAT ALTUNKAYNAK 34 UMUT AKBULUT 35 OKAN ERTORUN İSTANBUL 2. BÖLGE
1 CELAL ADAN 2 CEMAL ÇETİN 3 FERHAT ÇAKIROĞLU 4 NUR TUBA AKTAY 5 NİYAZİ PAKSOY 6 BİROL GÜR 7 YÜKSEL KALECİ 8 GÜLLÜ YENER 9 MAHMUT YALÇIN 10 TUĞRUL GÖK 11 AYHAN ARAS 12 FEİME AKINCI 13 NEVRA İMAMOĞLU 14 MEHMET ÇETİN 15 RECEP YAVAŞ 16 ALİ ATABEYOĞLU 17 ERHAN ÜSTÜNBAŞ 18 SERKAN BÜYÜK 19 MURAT SANCAK 20 ERKAN ÖZÇELİK 21 CANER ÖNER 22 BEYDA NUR AYÇETİN 23 FERDA KAPUCUOĞLU 24 NECDET ÖZTÜRK 25 SERDAR DOYURAN 26 ALİCAN ERDOĞAN 27 CELAL DENİZİSTANBUL 3. BÖLGE
1 FETİ YILDIZ 2 İSMAİL FARUK AKSU 3 HAYATİ ARKAZ 4 ARZU ERDEM 5 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL 6 DAVUT HASKIRIŞ 7 AHMET SAVAŞ ÇOLAK 8 ÖZGE TEKOĞULLARI 9 AYLİN YÜKSEL ÜLKER 10 METİN ARI 11 BAHATTİN ŞENGÜL 12 OSMAN BÜYÜKKAYA 13 UYGAR ORAL ÖZTÜRK 14 ALPARSLAN ÇATAK 15 İLKAY KAYMAK 16 DİLARA ERKUT 17 ASLIHAN SOYLU 18 MUSTAFA SEPİN 19 JASMİNA TÜRKOĞLU 20 VOLKAN BÜYÜKUSTA 21 NERGİS GÖK 22 OKAN DEMİR 23 MESUT YILDIRIM 24 MUSTAFA ALP 25 MEHMET BAŞAK 26 MEHMET ŞENER ÇELİK 27 BEKİR SITKI KARAUSTA 28 MEHMET GALİP DERE 29 ENES YILMAZ 30 MEHMET SIDDIK KAPLAN 31 HAKAN ÖZTÜRK 32 MEHMET GÜRBÜZ 33 FATİH MEHMET ÇETİNKAYA 34 MEHMET ALİ ÖZEL 35 MUHAMMED RAFET YİĞİT 36 BÜLENT ÖZCAN