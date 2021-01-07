MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy: 'Beşiktaş'tan özür dilerim'

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Kayserispor - Beşiktaş maçında tribünde yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.



Baki Ersoy'un açıklaması şu şekilde;



"Kayseri - Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmadan sonra bizleri de derinden üzen birtakım hadiseler yaşanmıştır. Kayseri şehri, Anaadolu'da kardeşliğin ve misafirperverliğin harman olduğu bir ilimizdir. İstem dışı gelişen ve kardeş Beşiktaş camiasını üzen davranışlar, bizi de gerçekten üzmüştür. Beşiktaş kulübü hepimiz için çok büyük öneme haiz, 118 yıllık ortak değerimizdir. En kısa zamanda çiçeğimizi alarak Beşiktaş Kulübü'ne gitmek arzusundayım. Beşiktaş ile Kayseri arasında dostluk ve kardeşliğin sonsuza kadar devamı için her şeyi hep birlikte yapacağız. Sporun kardeşliğe vesile olmak için yapıldığına inanan bir kardeşiniz olarak, yanlış anlamalara vesile olan bu olaylardan dolayı Beşiktaş camiasından özür diliyorum."



