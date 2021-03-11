MHK'nin VAR planı; "Sahadaki ayrı, VAR'daki ayrı"

MHK, sahada görev yapacak hakemlerle, Video Asistan Hakem (VAR) olarak ekran başında oturacak isimleri ayırmak için çalışma başlattı. Buna göre, özellikle hakemliği bırakma aşamasına gelen tecrübeli hakemler ile VAR performansı beğenilen isimlerle görüşülecek, ayrı bir ekip oluşturulacak.

Haber; Milliyet
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MHK'nin VAR planı; 'Sahadaki ayrı, VAR'daki ayrı'
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11 Mart 2021 09:17
Türkiye'de futbolda hakemlerin aldığı kararlar tartışılırken, Merkez Hakem Kurulu'nda ise, "Nasıl daha iyiyi yapabiliriz?" çalışması içinde toplantılar yapılıyor.

Özellikle büyük kulüplerin hedef tahtası haline gelen MHK'nin, gelecek sezon radikal bir değişikliğe gidebileceği, sahadaki hakemle, Video Asistan Hakem (VAR) kadrolarını ayırmak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geçen hafta dile getirdiği, "VAR ile orta hakemler ayrı olsun" düşüncesinin bir süredir Merkez Hakem Kurulu'nda tartışıldığı ifade edildi.

Kıdemli hakemlerin, VAR'da bulunan daha az tecrübeli isimlerin görüşlerine dikkat etmediği, sahadaki tecrübesiz hakemin de VAR uyarılarında etki altında kaldığı yolundaki söylemler konuşulurken, MHK'nın bu nedenle değil, daha tutarlı kararların çıkabilmesi adına böyle bir çalışma yaptığı vurgulandı.

Özellikle yaş haddinden hakemliği bırakmak zorunda kalan isimlerle birlikte, VAR'daki performansları beğenilen isimlerin, Video Asistan Hakem (VAR) kadrosunda olacağı dile getirildi. Bunun ilk örneği de Özgüç Türkalp'le yaşandı. Daha önce üst klasman olarak görev yapan Türkalp, Video Asistan Hakem (VAR) kadrosunda yer alıyor.

MHK, VAR dışında AVAR için de ayrı bir kadro düşüncesi içerisinde... Bunun da yine aynı şekilde yardımcı hakemlerden oluşan bir kadroyla kurulacağı dile getirildi.



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