MHK'den Şahin açıklaması 'Mecburuz..'

Merkez Hakem Kurulu, üst klasman gözlemcisi Ahmet Şahin'in 48 saat içinde iki maça atanmasıyla ilgili SPORX'teyayınlanan haber üzerine bir açıklama yayınlayarak gözlemci kadrosunda yaşanan kadro darlığı nedeniyle bu durumun yaşandığını belirttti.Pazar günü oynanan Altay-Afjet Afyonspor maçında görev alan gözlemci Ahmet Şahin'in iki gün sonra bu kez Galatasaray-Boluspor karşılaşmasına atanması üzerine MHK Başkanvekili icra kurulu üyesi ve gözlemci atama sorumlusu Bedri Dölkeleş yaptığı yazılı açıklamayla açıklık getirdi.Hatalı rapor yazma neticesi dinlendirilen ve mazaret bildirip görev almayan kişilerin olduğu bir durumda Türkiye Kupası maçlarının olduğu haftalarda kadro darlığından bu tip mecburi atamaların yapıldığını dile getirdi. Bedri Dölkeleş imzasıyla yayınlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;"Süper Lig ve A Klasmanı hakemlerimizi izleyen ve değerlendiren Üst Klasman Gözlemcilerimizin 2 – 3 gün ara ile müsabakalarda görevlendirilmesi, bu güne kadar kadrodaki 18 gözlemci için zorunlu olarak 20 kez uygulanmıştır. Üst Klasman Gözlemci kadromuz, 3 sezon önce karşılaşılan benzer sorunlar nedeniyle, 2 sezon önce Klasman Gözlemci kadromuzdan ve MHK talimatına uygun kriterlere göre belirlenen 11 kişi ilavesiyle 39 kişiye çıkarılmıştır.Türkiye Kupası müsabakalarının olduğu haftalara rastlayan bu uygulamanın gerekçesi, Süper Lig ve A klasmanı hakemlerinin görevlendirildiği iki etabı kapsayan 8 günlük sürede, SL 9 + TFF 1. Lig 9 = 18 x 2 etap = 36 sayısına ilaveten hafta içi 8 Türkiye Kupası ile toplam 44 gözlemciye ihtiyaç duyulmasından kaynaklanmaktadır.Bu sayıya, liglerin ikinci yarısının başladığı Ocak ayından itibaren kritik 2. Lig karşılaşmalarına 2 -3 A Klasmanı hakeminin atandığını da ekleyip, hatalı rapor düzenledikleri için dinlendirilenler ile mazeret belirtenleri de eksilttiğinizde, uygulamanın sadece lig + kupa + lig + kupa süreçlerinde ortaya çıkan bir zorunluluk olduğu anlaşılacaktır.Gözlemci atamalarındaki temel prensiplerden biri de, aynı hakemin aynı gözlemci tarafından zorunluluk olmadıkça bir devrede iki kez izlenmemesine özen gösterilmesidir.Haberinizde adı geçen gözlemci ise, en çok görevi olan birkaç kişiden değil, 13 görevi olan 10 gözlemciden biridir ve bu hafta sonu planlamamızda görevlendirileceklerle birlikte 17 üst klasman gözlemciden biri olacaktır.Kaldı ki, bu kadrodaki gözlemcilerimizin görev sayıları, şeffaflık, eşitlik ve adil görevlendirme adına, gerekçeleriyle birlikte Ocak ayı başında Antalya'da düzenlenen devre arası seminerinde bu kadrodaki gözlemcilerimize açıklanmıştır.