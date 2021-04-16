MHK'den Kovid'in artması nedeniyle 'Tam kapanma' kararı

Merkez Hakem Kurulu, Kovid-19 vakalarının hızla artması üzerine hakemlerini korumak amacıyla radikal kararlara imza attı. MHK, Süper Lig'in kalan haftalarında sorun çıkmaması adına bir dizi düzenlemeler yapacak.



Türkiye pandemide üçüncü dalganın etkisini yaşarken ve ülke genelinde önlemler biraz daha artırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu da Süper Lig hakemlerini "tam kapanmaya" aldı.



5 MAÇLIK TEDBİRLER



Sıkıştırılmış fikstürde nisan ayı sonuna kadar tüm kulüpler zor bir viraja giriyor. Merkez Hakem Kurulu da hakemlerini korumak amacıyla "5 maçlık" tedbirleri uygulamaya koydu.



RİVA'DA KAMP KARARI



Kurul, Süper Lig'de maç yöneten 28 hakem ile VAR kadrosundaki Özgüç Türkalp'i bugün başlayacak süreçte TFF Riva yerleşkesine kapatacak. Yapılan tebligata göre, hakemler nisan ayı sonuna kadar maçlara Riva'da kamp yaparak gidecek.



EVE UĞRAMADAN RİVA

24 SAAT İZOLE EDİLECEK



Müsabaka yöneten hakem evine uğramadan yine Riva'ya dönecek. Maçtan gelen hakemler tedbir amaçlı 24 saat odasında izole edilecek. Bu arada PCR testi yapılacak.



TEST SONUCUNA GÖRE HAREKET



Sonuç negatif çıkarsa bir sonraki müsabakaya İstanbul'dan görevlendirilecek. Sonucu pozitif çıkan olursa derhal karantina sürecine başlanacak.



SERDAR TATLI NEZARET EDECEK



Hakemler Riva'da kaldıkları sürece toplu yemek yiyemeyecek, oda ziyaretleri kesinlikle yapılmayacak. Antrenmanlar ise sosyal mesafe koşullarına uyularak yerleşke içerisinde gerçekleştirilecek. Süper Lig yardımcı hakemleri uygulamanın dışında kalacak, ancak onların da kontrollü yaşama uyması istenecek. MHK Başkanı Serdar Tatlı ile vekili Metin Tokat dönüşümlü olarak hakemlere nezaret edecek.



KONTROL BARIŞ ŞİMŞEK'TE



Kontrol ise Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek'te olacak ve hakemlerin tüm sorunlarıyla ilgilenecek. Covid-19 salgınının toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi hakemler arasında da yaygın biçimde görülmesi üzerine klasman hakemlerini de uyaran MHK, sezon tamamlanıncaya kadar herkesin kişisel önlemlerini artırmasını ve mümkün olduğunca korunmasını istedi.



2 POZİTİF VAKA DAHA



Bu arada Fırat Aydınus'tan sonra Hüseyin Göcek ve Volkan Bayarslan'ın test sonuçlarının pozitif çıktığı, tedavi ve gözetimlerinin devam ettiği öğrenildi. Atamalarda büyük sıkıntı yaşayan Merkez Hakem kurulu ilk defa 35. hafta maçlarının hakemlerini eksik açıkladı. Dün yapılan duyuruda sadece bugün oynanacak karşılaşmaların hakemleri ilan edildi.



