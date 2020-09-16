Süper Lig'in ikinci haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.



Ligde haftanın öne çıkan müsabakasında Medipol Başakşehir, 20 Eylül Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.



MHK, Süper Lig'in ilk haftasında maç yöneten hakemlerinin hiç birine orta hakem olarak görev vermedi.



Fenerbahçe - Hatayspor maçına atanan Ümit Öztürk, geçen sezon oynanan ve sarı lacivertli kulübün uzun süre isyan ettiği Alanyaspor maçında görev almıştı. Öztürk, 221 gün sonra ilk kez Fenerbahçe maçı için görevlendirildi.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 2. haftasında görev alacak hakemler şöyle:



18 Eylül Cuma



20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır



19 Eylül Cumartesi:



13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu



16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan



19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar



19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler



20 Eylül Pazar:



13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: Serkan Tokat



16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa



19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy



19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan



21 Eylül Pazartesi:



20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Ümit Öztürk



