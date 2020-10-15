MHK'den Fırat Aydınus'a soruşturma

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Gaziantep FK- Trabzonspor maçından sonra karşılaşmanın gözlemcisi Yunus Yıldırım ile bir restoranda yemek yerken çekilen görüntüleri sosyal medyaya düşen hakem Fırat Aydınus hakkında soruşturma başlattı.



MHK SAVUNMA İSTEDİ



Milliyet Gazetesi'nde yer alan haberde, MHK, Aydınus ile birlikte gözlemcisi Yıldırım'dan da savunma istedi. Söz konusu maçta ev sahibi takım lehine verdiği penaltı kararı nedeniyle Trabzonspor'un hedefi haline gelen Aydınus hakkında, Disiplin Talimatı'nın "Talimatlara aykırı hareket" 46. maddeye göre işlem yapılacağı ve 1-2 hafta arası ceza almasının söz konusu olacağı bildirildi. Aynı cezanın Yıldırım'a da uygulanacağı kaydedildi.



TFF Sağlık Kurulu'nun yayınladığı Kovid-19 talimatında gözlemcilere koronavirüs testi yaptırılmadığı, dolayısıyla Yunus Yıldırım'ın hakem ekibi ile bir arada bulunmasının aykırılık teşkil ettiği saptanırken, konuyla ilgili kendilerinden savunma yapmaları talep edildi.



Aydınus ve Yıldırım'ın savunmaları dün MHK'ye, oradan da TFF Hukuk Müşavirliği'ne gönderildi. Müfettişler savunmaları inceledikten sonra ikili hakkındaki dosyaları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edecek.



Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi beklenen Aydınus ve Yıldırım'ın dışında, yemeği organize ettiği belirtilen Gaziantep İl Hakem Kurulu Başkanı hakkında da soruşturma başlatılacağı öğrenildi. Öte yandan yaşanan yemek olayından sonra MHK'nin Süper Lig gözlemcilerine de Kovid-19 testi yapılması konusunu da gündemine aldığı bildirildi.



PLANLI YEMEK!



Aydınus'un ekibi ve gözlemci Yıldırım'ın görüntüleri soruşturma dosyasına dahil edilirken, dikkat çekici bir detay saptandı. Sosyal medya paylaşımda restoran görevlisinin masaya koyduğu tatlı tepsisinde Fırat Aydınus'un adının yazılı olması, önceden hazırlık yapıldığı ve yemeğin planlandığı görüşünü hakim kıldı.



Merkez Hakem Kurulu bu haftaki atamaları yaparken Aydınus ve Yıldırım'a görev vermedi. PFDK kararı açıklandıktan sonra hakem ve gözlemcinin durumunu değerlendirecek olan MHK, gerekli gördüğü takdirde devam etmelerine karar verecek.



İKİNCİ OLAY!



Fırat Aydınus, iki sezon önce de yardımcı hakemi ile maç içinde ve soyunma odasında yaşadığı olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. 24. haftada oynanan Malatya-Başakşehir maçında yardımcısı Yusuf Bozdağan ile girdiği diyalog ve karşılaşmanın bitiminde soyunma odasında ettiği küfür temsilci Çenk Altun tarafından rapor edilmişti.



Bu rapor doğrultusunda disiplin kurulu tarafından "hakem camiasını küçük düşürecek tavrın ve davranışları" nedeniyle Aydınus'a 30, Bozdağan'a ise 10 gün hak mahrumiyeti cezası verilmişti. Milli maçlar nedeniyle lige verilen 21 günlük arada her iki hakemin cezaları infaz edilmiş ve sonrasında dönemin MHK'si tarafından görevlendirmeleri yapılmıştı. Bu arada eylemler farklı olduğu için Aydınus'a verilmesi olası cezada artırımın söz konusu olmayacağı ifade edildi.



