MHK'den Beşiktaş'a VAR eğitimi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu öncesi Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması konusundaki eğitimlerine Beşiktaş ile devam etti.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı ekibe VAR sistemi tanıtıldı.
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile VAR Koordinatörü Murat Ilgaz, VAR sistemi hakkında teknik ekiple futbolculara bilgiler verdi.
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Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı ekibe VAR sistemi tanıtıldı.
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile VAR Koordinatörü Murat Ilgaz, VAR sistemi hakkında teknik ekiple futbolculara bilgiler verdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın