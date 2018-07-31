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MHK'den Beşiktaş'a VAR eğitimi

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu ile üyesi Murat Ilgaz, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş'a bu sezon Spor Toto Süper Lig'de uygulanacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında bilgi verdiler.

Kaynak: AA
MHK'den Beşiktaş'a VAR eğitimi
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31 Temmuz 2018 20:25
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu öncesi Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması konusundaki eğitimlerine Beşiktaş ile devam etti.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı ekibe VAR sistemi tanıtıldı.

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile VAR Koordinatörü Murat Ilgaz, VAR sistemi hakkında teknik ekiple futbolculara bilgiler verdi.

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