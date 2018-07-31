MHK'den Beşiktaş'a VAR eğitimi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu öncesi Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması konusundaki eğitimlerine Beşiktaş ile devam etti.Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı ekibe VAR sistemi tanıtıldı.MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile VAR Koordinatörü Murat Ilgaz, VAR sistemi hakkında teknik ekiple futbolculara bilgiler verdi.