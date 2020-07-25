MHK'de 'baba-oğul' dönemi sona eriyor!

Zekeriya Alp başkanlığındaki MHK yönetimi yeni sezon için tarihi bir adım attı. Uzun çalışmalar sonrası hazırlanan Merkez Hakem Kurulu Talimatı geçtiğimiz günlerde TFF yönetim kuruluna iletildi. Talimatta önemli değişikler yapıldı. MHK, yeni talimatta yıllardır eleştirilen gözlemci baba ile hakem oğulun aynı klasmanda olması olayına da son verecek. Yapılan değişiklikle birlikte baba ve oğulun aynı klasmanda yer alması böylece engelleniyor. Yeni talimatın TFF yönetimi tarafından onaylanması durumunda bu tarih karar yürürlüğe girecek.



CÜNEYT & SERDAR ÇAKIR'I ETKİLER



Üst klasmanda baba ve oğul ilişkisi bulunan 3 tane isim bulunuyor. Bu isimler; Cüneyt Çakır-Serdar Çakır, Burak Şeker-Adnan Şeker ve Bahattin Şimşek-Selami Şimşek… Yeni talimat yürürlüğe girdiği takdirde baba gözlemcilerin klasman düşürülmesi veya görevden ayrılması bekleniyor. MHK'ın 38 Üst klasman, 182 klasman, 295 bölgesel gözlemcisi bulunuyor. Üst klasman gözlemcisi görev aldığı maç başına bin 330 TL ücret alıyor. Üst klasman hakemi Süper Lig'de maç yönetmesi durumunda ise 10 bin TL kazanıyor.



TAM 77 AKRABA HAKEM VAR



Merkez Hakem Kurulu bünyesinde tam 43 tane üst klasman, 86 tane üst klasman yardımcı hakem bulunuyor. Klasman hakem sayısı ise 154... Liglerde 305 tane de klasman yardımcı hakem görev yapıyor. Böylece profesyonel liglerde toplam 588 tane hakem yeşil sahalarda maça çıkıyor. Bunların 77 tanesinin babasının ya da yakın bir akrabasının daha önce hakemlik görevi yaptığı sayılara yansımış durumda.



SÜPER LİG'DEKİ BABA & OĞULLAR



Üst klasmanda yer alan 7 hakemin babasının da eskiden hakemlik yaptığını görüyoruz. Bunları üçü üst klasman gözlemcisi olarak görev yapıyor. Cüneyt Çakır-Serdar Çakır (Gözlemci) Burak Şeker-Adnan Şeker (Gözlemci) Bahattin Şimşek-Selami Şimşek (Gözlemci), Kerem Ersoy-Fahir Ersoy, İlker Takpak-Münir Takpak, Hakan CeylanHasan Ceylan...



AYDINUS ŞANSLI DOĞDU



Üst klasman hakemleri 45 yaşında hakemliği bırakırken sözleşmeli hakemlerin bırakma yaşı ise 47... Fırat Aydınus, 25 Ekim'de 47 yaşına basacak. Yeni sezon ise 11 Eylül'de başlayacak. Yani Aydınus sezon içerisinde 47 yaşına basmış olacak. Talimatlara göre sezon içerisinde yaşını dolduran hakemler görevlerini sezon sonuna kadar yapabiliyor. Fırat Aydınus'ta bundan faydalanacak.



