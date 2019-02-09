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MHK'da Alper Ulusoy'a Özkahya ve Göçek modeli

Merkez Hakem Kurulu yetkilileri Alper Ulusoy'a kırık not verirken; tıpkı daha önce bir süre dinlendirilen Halis Özkahya, Hüseyin Göçek ve Serkan Çimen gibi Ulusoy'un da 4 hafta dinlendirileceği öğrenildi.

Kaynak: Sporx.com
MHK'da Alper Ulusoy'a Özkahya ve Göçek modeli
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09 Şubat 2019 14:21
SPORX ÖZEL: Kayserispor'un Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın hakemi Alper Ulusoy, verdiği ve vermediği kararlar ile sarı-lacivertli camiada adeta infial yarattı.

Üç yıl önce FIFA olan ve yeterli gelişimi gösteremediği için kokartı alınan Alper Ulusoy için UEFA tarafından da TFF ve MHK'ya verilen ortaya çıktı. Alper Ulusoy'un yeterli gelişimi gösterememesi ve "yeterli" olmamasından dolayı TFF ve MHK'dan Ulusoy'un yerine başka bir hakem isteyen UEFA, TFF ve MHK'den Ümit Öztürk'ün ismini aldı.

FIFA kokartı olmamasına rağmen son dönemde kritik maçlara atanan ve sergilediği performansla da dikkat çeken Alper Ulusoy, geçtiğimiz hafta Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçtaki yerinde kararlarıyla da maçın gözlemcisi tarafından tam notla ödüllendirilmişti.

Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından Kayserispor - Fenerbahçe maçına atan Alper Ulusoy, kritik maçta verdiği kararlar ile Fenerbahçe camiasının büyük tepkisini çekti. Karşılaşmanın ardından Ulusoy'un performansını değerlendiren maçın gözlemcileri Ulusoy'a kırık not verdi.

Maçın gözlemcisinin yanı sıra Merkez Hakem Kurulu yetkilileri de Alper Ulusoy'a kırık not verirken; tıpkı daha önce bir süre dinlendirilen Halis Özkahya, Hüseyin Göçek ve Serkan Çimen gibi Ulusoy'un da 4 hafta dinlendirileceği öğrenildi. Karşılaşmanın ardından değerlendirme yapan Merkez Hakem Kurulu yetkilileri, Kayserispor'un iptal edilen ilk golünün "gol" olduğu, çıkan kırmızı kartın haklı oldu.

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