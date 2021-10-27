MHK yeni başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Merkez Hakem Kurulu Başkanı (MHK) Ferhat Gündoğdu, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne iş yapar? Bu soruların yanıtları merak ediliyor. İşte yanıt...

27 Ekim 2021 16:46
MHK yeni başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi.
MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu. Ferhat Gündoğdu'nun başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

BAŞKAN
Ferhat Gündoğdu

ÜYELER
Yunus Yıldırım
Ahmet Şahin
Sebahattin Şahin
Hakan Sivriservi
Kamil Abitoğlu
Nihat Mızrak
Hikmet Öksüzoğlu
Serdar Çakıroğlu

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Ferhat Gündoğdu, Serdar Tatlı yönetimindeki MHK'de ilk olarak istifa eden Metin Tokat'ın yerine kurul üyesi olarak atanmıştı. Tatlı ve ekibinin istifasının ardından Ferhat Gündoğdu, TFF tarafından MHK'de yeni başkan olarak göreve getirildi.

Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, MHK Eğitimden Sorumluluğu, klasman hakem gözlemciliği görevleri de yapmıştır.

Kaynak: Sporx.com

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