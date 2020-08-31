MHK Yaz Semineri, 5-10 Eylül'de İstanbul'da yapılacak!

TFF Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nin, 5-10 Eylül'de İstanbul'da yapılacağı açıklandı.

Haber; AA
MHK Yaz Semineri, 5-10 Eylül'de İstanbul'da yapılacak!
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31 Ağustos 2020 16:59
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu 2020-2021 Sezonu Yaz Semineri, 5-10 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek seminere hakem, yardımcı hakem ve gözlemcilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ayrı gruplar halinde katılacağı belirtildi.

Seminerde, yeni sezonda uygulanacak oyun kuralları değişiklikleri ve diğer teknik konular ile ilgili eğitim verileceği aktarıldı. Hakemlere FIFA atletik testlerinin de uygulanacağı seminerin açılışının 7 Eylül Pazartesi günü saat 13.00'te basına açık düzenleneceği kaydedildi.

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