MHK ve Ferhat Gündoğdu'dan istifa kararı

Merkez Hakem Kurulu ve Başkan Ferhat Gündoğdu istifa etti. Süper Lig'de 12 hakemin liste dışı kalmasının ardından ciddi şekilde eleştirilen Ferhat Gündoğdu ve Merkez Hakem Kurulu ayrılık kararı aldı.



Merkez Hakem Kurulu ve Başkan Ferhat Gündoğdu, flaş bir karar alarak görevi bırakmaya karar verdi.



TFF'den de resmi açıklama geldi:



"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile birlikte Başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur. Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Ayrıca Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkan ve üyeleri belirlenerek en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır."



YERİNE SABRİ ÇELİK İDDİASI



Bu ayrılık kararının ardından Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Sabri Çelik olacağı öne sürüldü.



FERHAT GÜNDOĞDU NE YAPMIŞTI?



Süper Lig ve A Klasman hakemlerinden Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya'ya Ferhat Gündoğdu maç vermeme kararı aldı.



Ferhat Gündoğdu daha sonra "TFF Başkanı Nihat Özdemir ya da herhangi bir kulübünün bu kararda payı yok. Bu tamamen benim ve kurulumun hazırladığı listedir. Bu listeden tamamen ben sorumluyum" açıklamasını yapmıştı.





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