MHK'nın hakem kararı bozuldu!

TFF Tahkim Kurulu, 8 Mart'ta Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de görev yapan hakemlerle ilgili kararın bozulduğunu açıkladı.



Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kurul, hakemler Abdulkadir Bitigen, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Caner Ak, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, İbrahim Hakkı Ceylan, Koray Gençerler, Kutluhan Bilgiç, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Mustafa Öğretmenoğlu, Ramazan Keleş, Serkan Tokat ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun itirazlarını inceledi.



Taraf avukatlarının yanı sıra Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun sözlü beyanlarının ardından yapılan müzakere neticesinde hakemlerin itirazları kabul edildi ve TFF Yönetim Kurulunun 8 Mart'ta aldığı kararın kaldırılmasına oyçokluğu ile karar verildiği belirtildi.



Hakemlerin yanı sıra gözlemciler Ali Uluyol, Süleyman Abay ve Taner Gizlenci ile ilgili alınan karar da bozuldu



İŞTE TAHKİM KURULU'NDAN YAPILAN DETAYLI AÇIKLAMA



"TFF Tahkim Kurulu 26 Mart 2022 günlü (23) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.



1. E.2022/138 - K.2022/150



Hakem Abdulkadir Bitigen'in Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu'nun kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Abdulkadir Bitigen, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Hakem Abdulkadir Bitigen'in itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,



- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,



2. E.2022/139 - K.2022/151



Gözlemci Ali Uluyol'un Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Gözlemci Ali Uluyol'un Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Gözlemci Ali Uluyol'un itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,



- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,



3. E. 2022/40 - K. 2022/152



Hakem Ali Palabıyık'ın Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Ali Palabıyık, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Hakem Ali Palabıyık'ın itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,



- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,



4. E. 2022/41 - K.2022/153



Hakem Alper Ulusoy'un Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Alper Ulusoy, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Hakem Alper Ulusoy'un itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,



- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,



5. E. 2022/142 - K. 2022/154



Hakem Bahattin Şimşek'in Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Bahattin Şimşek, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Hakem Bahattin Şimşek'in itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,



- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,



6. E. 2022/143 - K. 2022/155



Hakem Burak Şeker'in Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Burak Şeker, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Hakem Burak Şeker'in itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,



- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,



7. E. 2022/144 - K. 2022/156



Hakem Caner Ak'ın Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Caner Ak, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Hakem Caner Ak'ın itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,



- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile



8. E. 2022/145 - K. 2022/157



Hakem Cüneyt Çakır'ın Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Cüneyt Çakır, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Hakem Cüneyt Çakır'ın itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,



- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,



9. E. 2022/146- K. 2022/158



Hakem Fırat Aydınus'un Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Fırat Aydınus, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Hakem Fırat Aydınus'un itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,



- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,



10. E. 2022/147 - K. 2022/159



Hakem Hüseyin Göçek'in Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Hüseyin Göçek, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Hakem Hüseyin Göçek'in itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,



- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,



11. E. 2022/148 - K. 2022/160



Hakem İbrahim Hakan Ceylan'ın Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem İbrahim Hakan Ceylan, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Hakem İbrahim Hakan Ceylan'ın itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,



- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,



12. E. 2022/149 - K. 2022/161



Hakem Koray Gençerler'in Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Koray Gençerler'in vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Hakem Koray Gençerler'in itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,



- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,



13. E. 2022/150 - K. 2022/162



Hakem Kutluhan Bilgiç'in Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Kutluhan Bilgiç'in vekilleri, Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Hakem Kutluhan Bilgiç'in itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,



- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,



14. E. 2022/151 - K. 2022/163



Hakem Mert Güzenge'nin Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Mert Güzenge, vekilleri, Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Hakem Mert Güzenge'nin itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,



- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,



15. E. 2022/152 - K. 2022/164



Hakem Murat Erdoğan'ın Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Murat Erdoğan, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Hakem Murat Erdoğan'ın itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,



- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,



16. E. 2022/153 - K. 2022/165



Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,



- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,



17. E. 2022/154 - K. 2022/166



Hakem Ramazan Keleş'in Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Ramazan Keleş, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Hakem Ramazan Keleş'in itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,



- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,



18. E. 2022/155 - K. 2022/167



Hakem Serkan Tokat'ın Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Serkan Tokat'ın vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay ve Av. Ebrar Bilgiç'in, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Hakem Serkan Tokat'ın itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,



- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,



19. E. 2022/156 - K. 2022/168



Gözlemci Süleyman Abay'ın Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Gözlemci Süleyman Abay ve Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Gözlemci Süleyman Abay'ın itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,



- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,



20. E. 2022/157 - K. 2022/169



Gözlemci Taner Gizlenci'nin Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Gözlemci Taner Gizlenci, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Gözlemci Taner Gizlenci'nin itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,



- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,



21. E. 2022/158 - K. 2022/170



Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



- Tugay Kaan Numanoğlu'nun itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,



- Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,



22. E. 2022/167 - K. 2022/171



Konak Belediye Spor Kulübü'nün, Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 16.03.2022 tarih ve E.2021-2022/988 - K.2021-2022/1305 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Konak Belediye Spor Kulübü'nün yayın hakkı sahibi olmayan kişiler tarafından müsabakanın yayınlanması ve görüntü alınması ile müsabaka sonrası yayın hakkı olmayan kişiler tarafından röportaj yapılması suretiyle talimatlara aykırılık nedeniyle TFF Yayın Talimatı'nın 13. maddesi ve Kadın Futbol Ligleri Statüsü'nün 45. maddesi uyarınca 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



23. E. 2022/168 - K. 2022/172



Futbolcu Necmi Efe Şekersoy'un velisi Yusuf Şekersoy'un, Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 11.03.2022 tarih ve E.2021-2022/852 - K.2021-2022/1287 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Amatör Futbol Disiplin Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; futbolcu Futbolcu Necmi Efe Şekersoy'un velisi Yusuf Şekersoy'un itirazının reddine, oybirliği ile,



Karar verilmiştir.



TFF Tahkim Kurulu



(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir."









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