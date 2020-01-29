MHK kararını verdi: Zorlu derbinin hakemi

Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık'ın yönetmesi bekleniyor. Palabıyık ilk yarıda gösterdiği performansla 43 hakem arasında en yüksek not alan isim olmuştu...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
MHK kararını verdi: Zorlu derbinin hakemi
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29 Ocak 2020 08:10
Süper Lig'in 20.haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 4 gün kalırken en çok merak edilen konu, zorlu derbiyi kimin yöneteceği...

Geçen hafta Ali Palabıyık'ı dinlendiren Merkez Hakem Kurulu'nun, cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadeleye son dakikada bir sürpriz yaşanmazsa Palabıyık'ı atayacağı ileri sürüldü.

38 yaşındaki tecrübeli isim bu sezon 11 maçta orta hakem olarak görev yaptı. Ali Palabıyık 6 kez de VAR koltuğuna oturdu.

İLK YARIDAKİ MAÇTA 'VAR'DAYDI

Sezonun ilk yarısında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Ali Palabıyık VAR hakemi olarak görev yapmıştı. İlk yarının notu en yüksek hakemi Ali Palabıyık olduğu MHK tarafından açıklanmıştı.

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