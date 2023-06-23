MHK için büyük iddia: Cüneyt Çakır!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu sonrası yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi, dört yıllık başkanlık döneminin ilk icraatları için düğmeye bastı.



Sözcü gazetesinin haberine göre; Hem A Milli Takım'da hem de Merkez Hakem Kurulu (MHK) sil baştan değişiyor. Öncelik millilerde. Stefan Kuntz dönemi beklendiği gibi sona eriyor. Kuntz ile önümüzdeki günlerde yollar ayrılacak. Abdullah Avcı, 10 yıl sonra ikinci kez A Millilerin başına getirilecek. Avcı, bu nedenle Fenerbahçe'nin teklifini de bekletiyor.



İkinci neşter de MHK'ye vurulacak. Lale Orta dönemi sona erecek. Orta'nın yerine Cüneyt Çakır başkanlık görevine getirilecek.



CÜNEYT ÇAKIR ENDİŞESİ



Süper Lig ekipleri özellikle Cüneyt Çakır'ın yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı olması konusunda endişeli.



Çakır, 10'u aşkın kulübün ortak isteğiyle geçen sezon hakemlikten el çektirilmişti. Dünyaca ünlü eski hakemin aslında geçen sezon ortasında MHK başkanlığına getirileceği ancak statü gereği bir süre beklemesi gerektiğinden operasyonun yaz aylarına sarktığı öğrenildi.



